Concesión directa de avales, garantías y fianzas, de la mano de Union Credit and Guarantee

En España, así como en gran parte de Europa, desde el 2017, se registra una caída de la actividad del 7,5 % en las pymes españolas y, en el último año, sus costes han incrementado un 24 %. Las pequeñas y medianas empresas no están atravesando el mejor momento económico y productivo.

En gran parte, esta situación se debe a la pandemia y a la crisis internacional consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas cuentan, por parte de entidades públicas y privadas, con el impulso a la obtención de créditos destinados a la inversión productiva. No obstante, estos procesos suelen ser complejos.

Para ello, existe Union Credit and Guarantee, una entidad dedicada a la concesión directa de avales, garantías y fianzas que ayuda a las pymes en el mundo financiero.

Garantía para las pymes dentro del mundo financiero Union Credit and Guarantee es una entidad financiera de crédito que tiene por objetivo asesorar y acompañar en el crecimiento económico a las pequeñas y medianas empresas, autónomos y particulares para que puedan conseguir sus objetivos y metas. Su trabajo principal consiste en la emisión de avales, garantías y fianzas internacionales a particulares, empresas y administraciones del Estado en todo el mundo. Las ventajas que ofrece es la rapidez en la tramitación y en el hecho de no computar como riesgo frente al Banco de España (CIRBE).

¿Cuáles son los servicios y la propuesta de Union Credit and Guarantee? En concreto, desde el 2003 Union Credit and Guarantee ayuda a pequeñas y medianas empresas, autónomos y particulares a computar para créditos para negocios o ampliaciones de negocios que sin el aval de una entidad financiera no podrían. La finalidad es ofrecer la posibilidad de ampliar sus actividades mercantiles sin tener que pasar por la multitud de requisitos que impone la banca y las entidades aseguradoras para la obtención de estas garantías. En este camino, cabe destacar que esta entidad bancaria está acreditada en varias administraciones públicas, ayuntamientos y comunidades autónomas en España, y cuentan con un convenio con una correduría de seguros para suscribir las garantías que, por las circunstancias que sean, no puedan contratar.

Union Credit and Guarantee nace hace casi 20 años en Panamá y desde entonces se ha expandido principalmente en España, Italia, Rumanía, Suiza y Grecia, pero también en países como Dubai, México, Bolivia, Brasil, entre otros. Además, se encuentran trabajando con la ampliación en África y Asia, siempre con la premisa de incrementar la ayuda a las pymes y a los emprendedores autónomos.