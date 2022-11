Cancela Tu Hipoteca explica que después de haber pagado el último recibo de la hipoteca aún hay que hacer frente a su cancelación registral Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Un paso fundamental en la tramitación de una hipoteca es el que le da finalización a la misma: su cancelación. El mismo se realiza una vez abonada la última cuota hipotecaria y, muy a menudo, es ofrecido por las mismas entidades bancarias, por lo cual muchas personas desconocen la posibilidad de tramitación por otros medios.

Por ello, Cancela Tu Hipoteca ofrece un servicio de cancelación registral a costes menores y eliminando intermediarios.

Buscar la satisfacción del cliente El servicio de Cancela Tu Hipoteca es totalmente online, ideal para cualquier persona que haya abonado la última cuota de su hipoteca y quiera realizar la cancelación registral de la misma. El objetivo de este servicio es eliminar intermediarios y concentrar la tramitación en varias notarías colaboradoras que se hacen cargo del expediente desde el primer momento, para eliminar la burocracia creada por el trámite bancario, que conduce a costes más altos.

Un claro beneficio para los clientes de Cancela Tu Hipoteca es que no deben realizar ningún pago hasta que la notaría que se asigne a su expediente, se ponga en contacto con ellos. Además, el acceso al trámite es sumamente simple, ya que desde su página web el cliente puede realizar la solicitud, la notaría encargada contactará con él, se gestionará el pago y finalmente, el cliente recibirá la cancelación registral ya inscrita en el registro correspondiente.

¿Por qué es importante la cancelación registral? A pesar de que un gran sector de la población lo crea, el pago total de la hipoteca no es el último paso para dar fin a la misma. Posteriormente a este, debe inscribirse el cierre de la deuda hipotecaria en el registro correspondiente. Este trámite es conocido como cancelación registral y permite que quien haya contraído una deuda hipotecaria pueda dejar constancia de que el inmueble se encuentra libre de cargas, ya que no se adeudan préstamos sobre el mismo.

El encargado de recabar esta información es el Registro de la Propiedad y las cancelaciones deben ser inscritas, ya que no se registran de forma automática con el cumplimiento del pago. Para ello, los bancos suelen ofrecer este servicio a costes más elevados que servicios como el de Cancela Tu Hipoteca, que permite no solo reducir los costes, sino llevar a cabo el trámite con mucha transparencia para el interesado.

Debido a la necesidad de la cancelación registral en deudas hipotecarias y a los múltiples beneficios que ofrece la gestión de Cancela Tu Hipoteca, este servicio se erige como una excelente alternativa a la hora de llevar a cabo el trámite de cancelación registral.



