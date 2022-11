Testamento y sucesión, complejos conceptos sobre los que asesora Horizon Gestión Patrimonial Emprendedores de Hoy

La mayoría de las personas, más allá de sus ahorros, cuentan con ciertas propiedades que conforman su patrimonio personal.

Una buena gestión de este es importante, no solo durante la vida, sino también en la sucesión, al fallecer, para evitar conflictos entre seres queridos.

En la actualidad, solo un 15 % de los españoles realiza una planificación de herencia y una previa distribución de su patrimonio entre quienes vayan a sucederle. Desde luego, una muy baja proporción de personas que efectúan disposiciones testamentarias. Para maximizar este porcentaje, Horizon Gestión Patrimonial pone a disposición un equipo de expertos en planificación sucesoria y ordenación del patrimonio.

La repartición de herencias y la importancia de una buena gestión patrimonial Contar con un patrimonio bien gestionado es, incluso, más importante que la repartición de la herencia. La gestión patrimonial se conoce como la actividad dirigida a organizar el conjunto de bienes de una persona física o jurídica. Este trámite es uno de los más relevantes a nivel jurídico, porque permite tomar consciencia de las posibilidades económicas. No solo eso, sino que también facilita la estructuración de la transmisión de la herencia.

En muchos casos, es recomendable que esta gestión sea realizada por un equipo de expertos en sucesiones. La razón de ello es que permiten alinear el destino efectivo del patrimonio con la voluntad de su propietario, lo cual ayuda a evitar conflictos entre familiares, reducir el peso fiscal por la aceptación de herencia o proteger a sujetos que requieren una protección especial, entre otros casos.

La sucesión testamentaria reconoce la voluntad del fallecido Si bien el testamento no resuelve todos los problemas, permite planificar las cosas para ayudar a conseguir mejores resultados. El testador puede tener razones para dar trato distinto a los legitimarios. Por ejemplo, si de un grupo de tres hermanos uno es más dedicado al cuidado de los padres, parece natural que reciba una parte superior de la herencia.

Por otro lado, si dentro de la masa hereditaria se encuentra la tenencia de una empresa familiar, naturalmente, el hijo que más se dedique a ella será el que reciba una posición mayoritaria. Esto con el objetivo de poder seguir con el negocio en el futuro. Si, por el contrario, se producen casos extremos de abandono o violencia, el testador podrá excluir a los legitimarios de la percepción, incluso de esa parte que a priori les correspondía, o a través de la desheredación.

Desde Horizon Gestión Patrimonial, se especializan en la gestión de herencias, no solo en la planificación de la herencia en sí, sino también en la gestión del testamento a favor de los herederos, y en su posterior asesoramiento a los mismos, para gestionar eficientemente lo heredado.



