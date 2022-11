Funnelquik ofrece pautas y herramientas digitales para conectar con los potenciales interesados y vender fácilmente cursos online Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de noviembre de 2022, 17:31 h (CET)

Existen diversas ofertas y cursos de alto valor en el mercado de la formación y las tecnologías digitales ofrecen un amplio espectro de recursos para promocionarlos.

Sin embargo, varios promotores de estos cursos fallan al conseguir suficientes ventas y no precisamente por falta de un buen contenido.

En muchos casos, el problema es el método que se usa para difundir y vender estos cursos, que resulta poco efectivo en el momento de llegar a los usuarios. Ante estas situaciones, Funnelquik es una herramienta digital con muchísimas funcionalidades que permiten conectar potenciales interesados y vender fácilmente cursos online.

Las mejores estrategias para vender cursos online Los expertos de Funnelquik señalan que, para llegar a un público amplio, hay que utilizar estratégicamente el email marketing. Este recurso es bastante utilizado en estos casos, pero muchos promotores no saben hacerlo adecuadamente y abruman a sus potenciales clientes con un contenido saturado y desorganizado. La mejor alternativa es planificar los horarios y la frecuencia con la que se envían los correos. De este modo, el usuario no se siente saturado e incluso puede saber cuando le llegará el correo informativo.

Funnelquik permite crear un lead magnet así como la estrategia para poder captar potenciales clientes a los cuales posteriormente venderles tu formación. Este tipo de productos consiste en algún contenido de muestra como, por ejemplo, un archivo PDF con una primera lección del curso, el cual se ofrece de forma gratuita, o a bajo coste, para generar un enganche hacia el curso completo. Además, una oferta especial por temporada puede ser un complemento perfecto a todas estas estrategias de promoción, ya que genera mucha más expectativa en los interesados. Por su parte, la ejecución de todas estas iniciativas puede requerir algunas herramientas especializadas, ante lo cual, Funnelquik ofrece una excelente solución mediante su plataforma digital.

Una plataforma para vender cursos online con todas las herramientas necesarias Todas estas estrategias tienen grandes resultados al momento de promocionar, difundir y vender cursos online. Sin embargo, llevarlas a cabo puede ser un desafío para los promotores de dichos cursos. Ante esta situación, Funnelquik ofrece una solución ágil, sencilla y efectiva por medio de su plataforma digital. Sus funciones permiten a cada usuario crear una landing page, en donde pueden ofrecer todos sus cursos e integrar todos sus servicios, así como la gestión de membresías e inscripciones, de una forma sumamente fácil y en muy poco tiempo.

La creación de su respectiva cuenta en esta plataforma es gratuita para los usuarios y sus plantillas les permiten elaborar fácilmente una web profesional, con diseño llamativo y todas las herramientas que se requiere para impulsar sus cursos, como un constructor de funnels de ventas, un mecanismo de email marketing, herramientas de gestión de citas, membresías y varios otros aspectos que se pueden automatizar en esta plataforma, para potenciar la promoción y facilitar la venta de cursos online.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.