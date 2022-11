García presenta ‘Cambiar’, quinto corte del que será su primer disco ‘Verbo’

Escrita con rabia, como un mecanismo de defensa ante varios casos de alcoholismo en amigos y familiares cercanos al autor, Cambiar es un ejercicio que busca la catarsis ante un problema de difícil solución. RnB en castellano, oscuro y minimalista, y a la vez pegadizo y con ínfulas de himno. Las cuidadas bases rítmicas sirven de armazón a armonías y melodías de corte clásico, con inspiración en el soul y en la música negra, pero vestidos de forma contemporánea. Las letras, especialidad de la casa, cortan como una navaja. Mensajes de realidad, de ira, ante un problema, el alcoholismo, que desgraciadamente, ha tenido que vivir casi todo el mundo más o menos de cerca. Como en todos los proyectos de García, la parte visual es igual de importante que la música. La canción se presenta acompañada de un videoclip aparentemente sencillo, pero que esconde muchos trucos. Dirigido por el propio artista y grabado con un iPhone en plano secuencia, a cámara lenta y en una sola toma, la atmósfera, inmersa, destila embriaguez en cada sutil movimiento de cámara. A la producción, Dani Nuñez,un prometedor artista que está empezando a despuntar en los circuitos indies, gracias a su enfoque y a su saber hacer en las mezclas. El sonido orbita entre la producción minimalista del Yeezus de Kanye West y los cortes oscuros del primer disco de Billie Eilish.

Sobre el artista García es un cantante, compositor, productor, diseñador y multiinstrumentista de música urbana activista con mensaje, y con inspiración en la música negra. Tras más de 20 años en la música, le dijo que no a una gira con Gloria Gaynor para dedicarse a su proyecto personal. Anteriormente, pasó por diversos grupos de la escena indie en España, recorriendo varias veces España y Estados Unidos, y actuando en festivales de la talla de Rock In Rio, South by Southwest o Sonorama. García no da punta sin hilo. Escribe cuidadas letras, plagadas de metáfora y simbolismo, sobre temáticas que dan que pensar y que necesitan ser expuestas con claridad: violencia machista, feminismo, cambio climático, alcoholismo… Toda la obra de García, y gracias a su segunda profesión como director creativo, tienen un importante componente visual, para ayudar a transmitir los mensajes de la manera más nítida y amplia posible. Se presenta en riguroso blanco y negro, como se puede observar en sus redes sociales y en sus videoclips, emulando la elegancia y el estilo de los grandes crooners de los años 60, pero actualizado al 2022. El espectador llegará a García a través de su música, se quedará por sus letras.

PROMOSAPIENS, empresa de promoción musical, trabaja en la comunicación del single de García.