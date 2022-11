Hotel Balneari Prats instaló cargadores para coches en sus instalaciones Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de noviembre de 2022, 15:17 h (CET)

Las aguas termales del pueblo Caldes de Malavella, situadas a 89 kilómetros de Barcelona y 81 km de Francia, cuentan con un aliado perfecto: El Hotel Balneari Prats.

A la ubicación privilegiada del lugar se suma una serie de servicios que harán de la estancia un verdadero tiempo de relax. Entre las comodidades que dispone para sus visitantes, el balneario ha instalado cargador eléctrico para coches para que sus visitantes no tengan que recargar sus vehículos en otros centros de hospedaje de la autopista AP-7.

Centro de fácil acceso a múltiples servicios El Balneari Prats también se encuentra bien ubicado para quienes viajan en avión, al estar solo a 20 km de Girona ciudad, y cerca de la estación de tren de la localidad. Sin embargo, quienes prefieran trasladarse por carretera ya cuentan con energía en caso de que usen coches eléctricos.

Con 83 habitaciones, el centro destaca por sus tratamientos corporales y de estética, además de la piscina de agua termal a 34 grados, con increíbles propiedades mineromedicinales. Asimismo, el hotel cuenta con el servicio de quiromasaje con efecto relajante; fangoterapia, con una mezcla de parafina y barro mineral caliente, para tratar la artrosis y dolores musculares; y una excelente área de cuidados estéticos en el que se proponen tratamientos faciales y corporales que funden la tradición milenaria con diversas innovaciones el área.

Como “Tratamientos de autor” define el equipo del Balneari Prats a los diferentes rituales de bienestar multisensoriales que restauran no solo el cuerpo, sino las emociones. Estas sesiones y todos los demás servicios del balneario están disponibles a través de una reserva desde la página web del lugar, vía e-mail o teléfono.

Una combinación de la tradición y el futuro Desde el imperio romano, ya se reconocía las propiedades sanadoras de las aguas termales. A partir de 1840, la familia Prats realiza la canalización del agua de la fuente de la Mina para formar la empresa Baños Prats, y a finales de ese siglo se construye el edificio actual. Hoy, el lugar se ha convertido en un centro de relax y de descanso, con packs para parejas, amigos, mayores de 55 años, familias y muchos más, con actividades acordes con lo que desee cada cliente.

El equipo de profesionales que conforma el Balneari Prats también se encarga de recomendar a sus visitantes las terapias adecuadas con sus gustos y necesidades. Toda la comodidad y el bienestar están disponibles en este centro donde no solo se puede recargar el coche eléctrico, sino disfrutar de salud integral.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.