Saw Palmetto ofrece la cera en polvo Styling Powder The Bey

jueves, 17 de noviembre de 2022, 15:09 h (CET)

Son muchos los productos para la fijación del cabello que existen en la actualidad. En los últimos años, sin embargo, la cera en polvo ha tenido mucho éxito entre los jóvenes como método para fijar el pelo. Esta permite acabados más naturales y aporta un mayor protagonismo a las texturas del cabello, características que la convierten en un buen sustituto para la gomina.

Aunque existen muchas y diversas opciones en el mercado, una de las más revolucionarias y elegidas por los hombres es la cera en polvo Styling Powder The Bey, comercializada por la tienda Saw Palmetto.

Cera en polvo para cabellos finos y lacios Diseñado principalmente para cabellos finos y lacios, The Bey lanzó un producto de alta calidad para el peinado profesional: la cera en polvo Styling Powder. Esta fue creada para proporcionar un estilo aireado, aumentar el volumen del pelo y fijarlo durante el mayor tiempo posible.

En su presentación de 8 gramos, se puede aplicar como si se tratase de un salero, ya que cuenta con un dosificador especial que aporta la cantidad justa en cada aplicación. De este modo, el usuario solo debe distribuir la cera en polvo por la cabeza y peinar con las manos para conseguir el peinado deseado y un acabado más natural.

El producto se debe utilizar siempre con el cabello seco y, de esta manera, es posible conseguir un mayor control sobre el pelo, gracias a su volumen y su efecto antigravitatorio. Además, no es dañino para el pelo, ya que no lo reseca, lo cuida y lo mantiene oxigenado.

Asimismo, la cera en polvo Styling Powder contiene menos grasa que otro tipo de ceras, no apelmaza, proporciona una fijación media y se retira con un simple lavado sin dejar residuos.

Cosmética profesional de calidad y a precios asequibles The Bey es una marca de cosmética española que comercializa principalmente productos profesionales y naturales para el cuidado de la barba y el cabello, fabricados para satisfacer a todos los hombres del mundo. La firma también dispone de accesorios para la barba como peines; brochas y navajas; y ceras, geles y champús especiales para todo tipo de cabellos.

Toda la gama de productos es realizada y formulada con los procesos más modernos. En este sentido, es importante señalar que los artículos son creados con la combinación de activos biotecnológicos probados e ingredientes esenciales de origen botánico y natural de bajo impacto.

Tanto la cera en polvo Styling Powder como el resto de opciones que ofrece The Bey se pueden adquirir fácilmente a través de la página web de Saw Palmetto a precios muy asequibles.



