'Welcome to Miami': la realidad de un inmigrante en Estados Unidos

jueves, 17 de noviembre de 2022, 16:37 h (CET) El escritor Ed Le Raye relata la travesía de un inmigrante latino en la tierra de la libertad y revela cómo es realmente el sistema legal y penitenciario norteamericano en su primera novela El escritor Ed Le Raye se adentra en el panorama literario con su ópera prima Welcome to Miami: El sueño americano.

Esta obra narra la vida de Luis, un joven cubano que logra escapar de la dictadura y llega a Miami en busca de un proyecto de vida mejor. Pero cuando su estatus económico se engrandece, la policía lo detiene y lo encarcela. Desde ese momento, Luis hará todo lo posible para que la justicia lo reconozca y le concedan aquello que siempre le ha correspondido: su libertad.

Le Raye incorpora elementos autobiográficos para exponer, de una forma cruda e inédita, lo que implica vivir en un país como Estados Unidos y la verdadera tiranía del Sistema Federal Penitenciario que existe allí y que tanto se aleja de la ficción a la que se está acostumbrado.

«Considero crucial publicar esta obra por dos motivos. Primero: se ha escrito poco sobre el tema de la inmigración y muchos paisanos latinos llegan engañados de cómo es la vida en USA. Segundo: da a conocer el Sistema Federal Penitenciario de los Estado Unidos de América, y no hay ningún tipo de obra que refleje la realidad».

Las nuevas amistades que se refuerzan con el entendimiento de la difícil decisión de abandonar la familia, los amigos y la patria para luchar por una vida mejor y la barrera cultural que se ha de destruir para asentarse en un país extranjero son algunas de las ideas que se exploran en el libro.

El autor desmitifica el sueño americano y refleja la dureza de una realidad completamente actual, pero de la que no se exponen lo suficiente las adversidades que esta búsqueda supone.

«Hay que saber la cruda realidad de la inmigración en USA. Y en esa autoinspección habrá muchos Luisitos en este mundo que se enrolarán en una aventura similar, sobre todo en los países latinos (Cuba) donde la esperanza de progresar está lejos. Pero existirán otras personas que no querrán apostar entre el sueño americano y la pesadilla latina».

Los lectores podrán conocer de primera mano a través de este testimonio novelado qué supone realmente ser un inmigrante, las desavenencias que esto supone a veces en la justicia de un país cuyos sistemas legales y penitenciarios precisan de una profunda reforma para que sean íntegros y ecuánimes.

«El éxodo del país es por huir de la tiranía. El personaje es muy práctico y pragmático, para él fue su salida de la opresión. A mis compatriotas les aconsejo que lean mi libro, que sepan cómo funciona la inmigración en USA y que tomen sus decisiones con la cabeza bien fría. Ese autoanálisis al estilo de fraile jesuita y esa autoinspección real están en la obra».

Sin duda, una obra para reflexionar, emocionarse y, sobre todo, no perder la esperanza.

Welcome to Miami: El sueño americano está disponible en Amazon.

