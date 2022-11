La de fuga de datos de historiales clínicos se ha duplicado desde 2019 Comunicae

jueves, 17 de noviembre de 2022, 15:57 h (CET) S2 Grupo, empresa especializada en ciberseguridad y gestión de sistemas críticos, ha advertido de que en los últimos años se ha incrementado considerablemente la brecha de datos en el sector sanitario y se ha convertido en uno de sus principales problemas de ciberseguridad que, además, "tiene graves consecuencias en sus sistema de gestión y almacenamiento" Tanto es así que, según ha afirmado la compañía en un comunicado, la cantidad de fuga de datos de historiales clínicos se ha duplicado prácticamente desde 2019, coincidiendo con el inicio de la pandemia.

"Los sistemas tradicionales de ciberseguridad están demostrado que no son eficaces para ciberproteger correctamente a las entidades y empresas del ámbito de la salud y, por eso, es necesario continuar la investigación hacia nuevas tecnologías que consigan este propósito. Y en este sentido, una opción que se está perfilando entre las más interesantes es el blockchain", ha afirmado José Rosell, socio-director de S2 Grupo.



"Algunos aspectos esenciales del blockchain como la gestión descentralizada o la mejora de la seguridad y de la privacidad, entre otros muchos. Aplicados a la sanidad podrían mejorar la gestión de los historiales médicos, acelerar la investigación clínica y biomédica, y avanzar en el registro de datos biomédicos y sanitarios, revolucionando el sector tal como lo entendemos actualmente", ha asegurado Miguel A. Juan, socio-director de S2 Grupo.



Blockchain en el sector sanitario: hacia el modelo sanitario centrado en el paciente

Desde la compañía de ciberseguridad se ha destacado que la introducción de esta tecnología "introduciría un cambio en el sistema sanitario que pasaría de ser de un modelo desconectado a uno conectado y centrado en el paciente". Actualmente, la dificultad en la gestión de los datos hace que sea un sistema desconectado en cuanto a que los profesionales de la salud no suelen tener acceso a los datos completos de los pacientes, lo que dificulta los pasos posteriores de diagnóstico y tratamiento. A su vez, los investigadores tienen dificultades para encontrar los datos que necesitan para sus estudios y esto lo que ralentiza su trabajo.

Algunas mejoras que permitiría aplicar la tecnología blockchain a este sector son:

Mejora de la gestión de los datos sanitarios. El almacenamiento, el control de acceso y el intercambio de datos, "es un aspecto muy importante en el ámbito sanitario y se hace con dificultad debido a su carácter sensible y a los problemas de confianza" señala la compañia. Sin embargo, "la gestión adecuada de los datos sanitarios mejoraría los resultados de la atención sanitaria al permitir una visión global de los pacientes, tratamientos personalizados y una comunicación eficaz". Conexión del sistema sanitario incrementando su eficiencia en la asistencia médica. Facilitación de la investigación. La tecnología blockchain permite el intercambio eficiente de datos sanitarios, al tiempo que garantiza la integridad de los mismos y protege la privacidad de los pacientes. "Un Intercambio de Información de Salud (Health Information Exchange, HIE) seguro, eficiente, rentable e interoperable se construye a menudo con su uso correcto junto con otras tecnologías", añaden los expertos en ciberseguridad. Pese a esto, desde S2 Grupo se destaca que todavía existen "algunas limitaciones y cuestiones por resolver para la aplicación de esta tecnología en el ámbito de la salud. Algunos casos centrales son la transparencia y la confidencialidad debido a que todo el mundo puede ver toda la información en una red de blockchain", apostilla la compañía.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Altrient explica por qué la vitamina C es el mejor remedio antiaging y antimanchas VOLTOM se especializa en el diseño y la fabricación de robots para el sector farmacéutico Nuevo libro 'Alimentos compatibles, intestinos felices' La de fuga de datos de historiales clínicos se ha duplicado desde 2019 Menamobel ofrece las claves para comprar muebles online y aprovechar el Blackfriday