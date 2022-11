Menamobel ofrece las claves para comprar muebles online y aprovechar el Blackfriday Comunicae

jueves, 17 de noviembre de 2022, 15:37 h (CET) Llega el Black Friday, como cada año, el último viernes de noviembre, una fecha idónea para adelantar las compras de Navidad y una gran oportunidad para plantear cambios en el hogar de cara al próximo año El origen del Black Friday se encuentra en Estados Unidos. Durante los años 60, en la ciudad de Filadelfia, esta fecha fue la elegida por muchos ciudadanos para hacer sus compras de Navidad el día después de Acción de Gracias, hasta convertirse, hoy, en una cita indispensable en el calendario de compras para obtener grandes descuentos, especialmente ventajosa en mobiliario para el hogar, una jornada más fácil de aprovechar teniendo en cuenta algunos consejos:

Inspiración. A través de webs como la de Menamobel se pueden navegar y coger ideas para dar una vuelta a las diferencias estancias del hogar y compartir en las redes sociales para conocer el veredicto de los followers.

Elaborar una lista de deseos: No solo pensando en los artículos que puedan hacer falta para los regalos de Navidad, sino también dentro de unos meses orientados a un cambio en la casa o de estilo de vida que se vea reflejado también en un nuevo hogar.

Fijar un presupuesto. Las necesidades y los deseos deben ir ajustados al dinero que se quiera emplear en ellos. En un instante se puede gastar un presupuesto sin fijar una cantidad o establecer un límite en función del área de la casa que se quiera reformar.

Para facilitar el proceso, se pueden utilizar los filtros de selección de la web con el objetivo de ver los precios más económicos primero. Sin embargo, se han de tener en cuenta también las piezas que exceden por poco la cantidad fijada al presupuesto inicial pues es posible que se sitúen muy por debajo durante el Blackfriday.

No desaprovechar tanto los días anteriores como los posteriores al Black Friday

Los descuentos comienzan durante la medianoche del viernes y se alargan hasta el lunes, pero esperar hasta el último momento supone poner en riesgo, innecesariamente, la disponibilidad del producto por alta demanda.

Planear el método de pago. Ya sea al contado o mediante tarjeta de crédito, conviene tener en mente, una vez más, la previsión de gasto en los futuros meses, así como la tarjeta preparada con el límite ajustado al presupuesto.

Las ventajas de la compra de muebles online

Asegurarse de estar comprando en un sitio seguro. Una de las principales preocupaciones a la hora de hacer compras online es la seguridad. Menamobel cuenta con la insignia de comercio seguro y todas las compras pueden financiarse de manera inmediata con un solo clic.

La compra online de muebles para el hogar es una opción perfecta para ahorrar en gastos de desplazamientos y carga de peso, y además garantiza que el articulo llegue en perfectas condiciones al hogar. El escaparate de la tienda online, además, ofrece muchas más posibilidades a la hora de elegir que en cualquier negocio físico y permite organizar de una forma más práctica la compra que se ha de llevar a cabo a través de los artículos seleccionados que aparecen en la cesta.

Cuestión de centímetros

Asimismo, un equipo especializado puede colaborar con el montaje de los muebles, si se desea y diseñar, al mismo tiempo, las estancias soñadas para que todo quede a gusto del destinatario. Cuentan, además, con una plantilla de diseño donde ir colocando las ideas sobre plano. Para aprovechar al máximo el espacio de la estancia, es importante saber que, en espacios pequeños, es mejor pocos muebles de gran tamaño bien situados -sin tapar los radiadores o fuentes de calor-, que muchos y pequeños que, en un momento dado, pueden dar sensación de abarrotamiento.

A la hora de fijar las medidas, también es más ventajosa la compra online, pues estas se indican en la descripción de cada pieza y, en casa, se puede medir fácilmente con papel de periódico: dos páginas son el equivalente aproximado de un metro de longitud. En el dormitorio, es de suma importancia tener en cuenta las medidas en las puertas de los armarios (si son abatibles) y, ya en el salón, si lo que se está buscando es un mueble para la TV, recordar que la pantalla debe quedar a la altura de los ojos para no forzar una mala postura en el cuello. Por otra parte, otro detalle que a menudo se pasa por alto es la medida de las mesas auxiliares o de trabajo, siempre deben quedar a la altura de los brazos en los muebles que las acompañen.

Sobre Menamobel

Menamobel es una empresa familiar que lleva 40 años amueblando hogares. La compañía, con base en Fuenlabrada, cuenta con una exposición de 1.000 metros cuadrados y es, hoy en día, toda una referencia en la zona sur de Madrid. Sus muebles convertibles han revolucionado el sector. Desde 2009 venden a toda España a través de su web www.menamobel.es.

