El Black Friday en Genotipia trae grandes descuentos en formación Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de noviembre de 2022, 13:37 h (CET)

Actualmente, la genética es una disciplina en auge, lo que implica un desarrollo y un cambio constante. Cada año se descubren y se mejoran técnicas para el análisis y manipulación del material genético, así como genes y variantes genéticas implicadas en distintas enfermedades, terapias génicas dirigidas, etc. Todo ello contribuye a la implantación de sistemas sanitarios basados en la medicina de precisión, que tienen en cuenta las características genéticas y el estilo de vida de cada paciente.

Demanda de formación y actualización en genética Como respuesta a esa necesidad constante de formación y actualización que existe en el campo de la genética actualmente, Genotipia ofrece más de quince programas formativos especializados y dos de Experto Universitario, que abarcan distintos temas relacionados con la genética médica y la genómica.

Además, el equipo al completo trabaja diariamente en el diseño y la creación de nuevos programas formativos, que se ajusten a las demandas de los médicos y los profesionales clínicos y sanitarios. Para ello, acude a profesorado experto en diferentes áreas, garantizando la excelencia formativa.

Aprovechar para formarse Con motivo del Black Friday, estos días en Genotipia están ofreciendo los descuentos más altos de todo el año. Por eso, es un gran momento para adquirir formación especializada sobre cualquiera de los temas que ofrecen: oncología de precisión, genética reproductiva, CRISPR, enfermedades raras, epigenética, etc.

Hasta el 29 de noviembre, los interesados pueden adquirir cualquiera de sus formaciones especializadas al 60 %, usando el código PRBF6022.

Un paso más allá: Experto Universitario Este también puede ser un gran momento para obtener un título universitario de más de 20 créditos ECTS y mejorar el perfil profesional. Los dos programas de Experto Universitario están diseñados para poder compatibilizarse con estudios y trabajo, por lo que el alumno puede decidir en qué momento le viene mejor dedicar tiempo al programa.

El Experto Universitario en Genética Médica y Genómica cuenta con más de 40 clases y más de 40 profesores expertos en sus respectivos campos profesionales (investigadores, médicos, clínicos, etc.), lo que lo convierte en uno de los programas más completos del mercado en genética y genómica. Además, en febrero comienza una nueva edición semipresencial, con todas las clases actualizadas y el temario ampliado.

Por su parte, el Experto Universitario en Medicina Genómica, Farmacogenética y Nutrigenética ofrece una formación práctica y fácilmente aplicable sobre genética deportiva, nutrigenética, salud masculina y femenina, genética de distintos tipos de fármacos, etc.

También hasta el 29 de noviembre se puede adquirir cualquiera de los programas de Experto Universitario al 20 % de descuento, usando el código PRBF2022. Estas formaciones, además, pueden pagarse en dos cuotas. Para esta opción sirve el código BF-2CUOTAS20 que, además del pago en dos cuotas, mantiene el 20 % de descuento.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La obra del artista Guto Ajayu, exhibida en el pabellón boliviano de la Bienal de Venecia 2022 Tendencias otoño-invierno en moda low cost de Flamingo El Black Friday en Genotipia trae grandes descuentos en formación ¿Cómo nació #SoydeMijas? Soul Teller, el ritmo del soul desde España