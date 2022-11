Pasos y asesoría para crear una empresa en Madrid Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de noviembre de 2022, 13:12 h (CET)

Hay muchas personas que deciden crear una empresa, las cuales se han convertido en un aspecto fundamental para el ecosistema laboral de España.

Sin embargo, muchos autónomos aún no saben qué pasos deben seguir correctamente para poder establecer una con todas las responsabilidades que eso conlleva y una asesoría profesional puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Creación Empresarial Madrid puede responder a las necesidades de cada nuevo emprendimiento.

La importancia de las nuevas empresas Según un estudio hecho por Think with Google (filial de la compañía que busca evaluar cómo está funcionando el ambiente empresarial dentro de un país), el crecimiento de los emprendimientos ha llegado al punto que el 70 % de los empleados en España son gracias a pequeñas o medianas empresas.

Estas mismas aportan hasta un 60 % del producto interno bruto anual de ese país, lo que demuestra que cada vez más personas se arriesgan a crear sus propias compañías en vez de vincularse laboralmente a alguna con una trayectoria mayor. Esto demuestra que miles de personas creen con mayor firmeza que el futuro se encuentra en la creación de proyectos nuevos apoyados por las nuevas herramientas digitales.

Hay que saber qué tipo de empresa conformar No es lo mismo crear una sociedad a un órgano administrativo, ya que cada una de ellas tiene unas responsabilidades tributarías y laborales completamente diferentes. Así que, dependiendo de cuál sea la actividad económica, la empresa que debe conformarse es completamente diferente. Si eso no se tiene muy claro, la mejor opción es solicitar una asesoría experta con algún grupo como Creación Empresarial Madrid.

En su página web, exponen su experiencia conformando todo tipo de emprendimientos que van desde pequeñas y medianas empresas hasta personas que ofrecen sus servicios de forma autónoma. Inicialmente, tienen un primer contacto gratuito que busca comprender las obligaciones y necesidades del proyecto para así, escoger el mejor modelo constitutivo posible.

Ello también incluye adquirir subvenciones que otorga el gobierno local o la Unión Europea con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial que hay a lo largo de su territorio. Sus servicios constan de la reestructuración completa de una empresa y una guía de cómo cumplir con las responsabilidades tributarias.

El auge de los emprendimientos y las nuevas compañías no se detiene y las motivaciones para crear algo nuevo son cada vez mayores. Por esta razón, se debe tener claro cuáles son los tipos de empresas bajo las que se puede constituir y, así, obtener beneficios a largo plazo que faciliten el crecimiento económico. De esta forma, se puede construir un camino al éxito más sólido y se minimizan considerablemente las dificultades venideras.



