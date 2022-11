El 35% de los titulares de un seguro de vida no ha informado a sus beneficiarios de que están cubiertos por una póliza, según Getlife Comunicae

jueves, 17 de noviembre de 2022, 14:25 h (CET) Más del 50% de los titulares de un seguro de vida lo tienen contratado con su entidad financiera España cuenta con unos 20 millones de titulares de seguros de vida. Sin embargo, los españoles parecen no prestarle demasiada atención a este producto, esencial para la protección de las familias ante un fallecimiento inesperado o en caso de invalidez permanente. Así se desprende de los datos del Informe "Análisis de la percepción y la adopción del seguro de vida en España" realizado por la insurtech Getlife en base a más de 2.000 encuestas.

Prácticamente la mitad de los titulares de un seguro de vida (un 44,18%) reconocen no saber qué deben hacer sus beneficiarios para cobrar la póliza de su seguro y más del 35% ni siquiera ha informado a sus beneficiarios de que están cubiertos por la póliza de su seguro de vida.

El informe analiza también con qué entidades suscriben los españoles este tipo de seguros. En este sentido, más del 50% de los titulares de un seguro de vida lo han contratado con una entidad financiera, y más del 20% de ellos reconoce desconocer siquiera el importe que tiene asegurado y que tendrían derecho a cobrar sus beneficiarios.

Otro 35% declara que contrató su seguro de vida con su banco por haber comprado una vivienda. Esto, a pesar de que datos del mercado apuntan a que este tipo de seguros de vida son más caros. En concreto, los seguros de vida para hipotecas de Getlife pueden llegar a reducir la prima anual en torno al 120% en hipotecas de entre 30.000 y 120.000 euros a 30 años.

Entre los aspectos que recuerdan aquellos que han contratado un seguro de vida en algún momento destaca el precio de la prima, dato que recuerda el 26% de los encuestados. Solo superado por los beneficiarios que escogieron al contratar su seguro. Solo un 14% de los encuestados recuerda qué coberturas incluye su póliza y apenas un 3,5% sabe cuáles son los trámites que debería realizar para cobrar el capital asegurado en caso de necesitarlo.

El informe ha sido realizado por la insurtech Getlife, fundada en 2021 con la idea radical de que todo el mundo merece tener acceso a pólizas de seguro de vida a plazo fijo diseñadas de forma ética y fácil de entender y adaptadas a la vida de las personas. Para ello, Getlife es pionera en el uso de análisis predictivos y sofisticadas tecnologías de datos para eliminar las barreras tradicionales que impiden a las personas obtener cobertura y pólizas justas sin recargos que no se correspondan con la situación de salud del cliente. El resultado es un proceso de solicitud que lleva minutos en lugar de semanas, sin exámenes médicos para la mayoría de los solicitantes y una compañía de seguros de vida que da prioridad a las personas sobre los beneficios.

Bajo el lema Life Wins, cuando aseguras tu vida, la vida gana, Getlife tiene como objetivo transformar el sector asegurador tradicional para proteger la vida en las mejores condiciones.

