Schaeffler adquiere la totalidad de las acciones de Schaeffler Paravan Technologie GmbH & Co. KG

jueves, 17 de noviembre de 2022, 14:10 h (CET) Schaeffler Technologies AG & Co. KG y Arnold Verwaltungs GmbH han firmado un acuerdo para adquirir la participación del 10 % en Schaeffler Paravan Technologie GmbH & Co. KG que es propiedad de Roland Arnold. El sistema Space Drive, inventado hace 20 años por Roland Arnold como solución de movilidad para personas con discapacidades, continuará su proceso de desarrollo y expansión sistemáticos. La unidad de negocio de chasis de Schaeffler se convertirá en el integrador clave para los sistemas de chasis Schaeffler Technologies AG & Co. KG y Arnold Verwaltungs GmbH han firmado un acuerdo conforme al cual Schaeffler Technologies AG & Co. KG adquirirá la participación del 10 % restante en la empresa conjunta Schaeffler Paravan Technologie GmbH & Co. KG (Schaeffler Paravan), propiedad de Arnold Verwaltungs GmbH. En la actualidad, Schaeffler Technologies AG & Co. KG posee una participación del 90 % en Schaeffler Paravan y será la propietaria de la totalidad de la empresa una vez concluida la transacción. Las partes han acordado no revelar los detalles financieros. Conforme al contrato, Schaeffler asumirá los 70 empleados de Schaeffler Paravan y gestionará la empresa bajo su propia dirección. Schaeffler también conservará las relaciones sumamente exitosas que ha logrado Schaeffler Paravan con sus partners y clientes actuales. A su debido tiempo, se anunciarán los detalles relativos al futuro de la antigua empresa conjunta dentro del Grupo Schaeffler.

El actual director general de Schaeffler Paravan, Roland Arnold, dejará su puesto de dirección y le sucederá Clément Feltz, responsable de la unidad de negocio de Chasis en Schaeffler. "Queremos agradecer a Roland Arnold su enorme aportación a Schaeffler Paravan y al desarrollo de una tecnología única en el mundo como Space Drive", ha dicho Matthias Zink, CEO Automotive Technologies en Schaeffler AG.

Roland Arnold inventó el innovador sistema Space Drive steer-by-wire, hace unos 20 años, como solución de movilidad para personas con discapacidades. Desde entonces, el sistema ha permitido que más de 10.000 personas participasen más plenamente en la sociedad gracias a una mejora de la movilidad independiente. De hecho, esto significa que Space Drive de Schaeffler Paravan ya ha contabilizado más de mil millones de kilómetros. Además, Roland Arnold y Schaeffler Paravan han creado varios prototipos, así como soluciones especializadas y homologadas para circular por carretera, para todas las áreas del sector del automóvil y del transporte de mercancías basándose en la tecnología Space Drive. El sistema Space Drive también se ha puesto a prueba en condiciones extremas, como las aplicaciones en los deportes de motor, en las que ha recorrido con éxito más de 100.000 kilómetros en carreras.

"Hoy por hoy, Space Drive es el único sistema steer-by-wire con licencia para circular por carretera", ha afirmado Matthias Zink. "Es más, simboliza la cumbre de la impresionante trayectoria profesional de Roland Arnold. La pericia y experiencia obtenidas gracias a los años de refinar y mejorar Space Drive continuarán siéndonos útiles para desarrollar un sistema steer-by-wire altamente integrado para la producción en serie."

Desarrollo y expansión metódicos del sistema Space Drive

Desde 2018 la empresa conjunta Schaeffler Paravan ha trabajado en el desarrollo de la siguiente generación del innovador sistema steer-by-wire, que se está desarrollando conforme a las normas y requisitos del sector del automóvil. Se trata de un sistema de redundancia múltiple diseñado para lograr la máxima seguridad y satisfacer los requisitos de seguridad funcional de ISO 26262. Schaeffler está comprometida con la continuidad de esta tarea pionera. La empresa también se propone complementar y combinar sus propias capacidades mecatrónicas, que ha conseguido con el desarrollo de sistemas de chasis para su producción en serie, con los conocimientos técnicos derivados del desarrollo de Space Drive. El objetivo de Schaeffler consiste en acelerar el diseño de sistemas de steer-by-wire innovadores e integrados para la producción a gran escala en la automoción, así como aprovechar el acceso al mercado que han logrado las aplicaciones de Space Drive para comercializar soluciones de producción en serie completamente desarrolladas.

El acuerdo mediante el cual se fundó la empresa conjunta en 2018, constaba de una disposición que permitía a Schaeffler alcanzar, más adelante, la propiedad total de la sociedad adquiriendo la participación del 10 % de Roland Arnold. El acuerdo que se ha firmado con fecha de hoy concluye con éxito las negociaciones para dicha adquisición.

El negocio de chasis de Schaeffler evolucionará para convertirse en un integrador clave de las soluciones de chasis

Esta absorción es el siguiente paso lógico en la estrategia de Schaeffler para dar forma a la transformación de la movilidad, no solo mediante accionamientos eficientes respecto al CO2, sino también, y cada vez más, a través de aplicaciones innovadoras de chasis. A lo largo de los últimos años, la empresa ha desplegado un vasto potencial para permitir esta evolución. Schaeffler continuará desarrollando sistemáticamente su negocio de chasis para convertirlo en un centro clave en la integración de sistemas de chasis para la producción en serie en la automoción, así como para nuevas formas de movilidad. Este desarrollo de sistemas altamente integrados se beneficiará de la absorción por distintas vías, por ejemplo, mediante el acceso a la abundante experiencia y pericia que se ha acumulado gracias al sistema Space Drive diseñado por Roland Arnold como parte de la obra a la que ha dedicado su vida.

