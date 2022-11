Turismo en Nueva Zelanda: Jump to Oceania SL impulsa el sector turístico con nuevas iniciativas Comunicae

jueves, 17 de noviembre de 2022, 14:13 h (CET) Nueva Zelanda tiene un próspero sector turístico. Este año, Jump to Oceania SL está trabajando para optimizar su sector turístico y establecerlo como un destino líder mundial para los viajeros. Por eso se está impulsando el perfil del país para este nuevo año que entra con la puesta en marcha de varias iniciativas nuevas. Seguir leyendo para saber más sobre el sector turístico de Nueva Zelanda y cómo lo va a potenciar Jump to Oceania SL. Una visión general del sector turístico de Nueva Zelanda

El sector turístico de Nueva Zelanda es próspero, ya que ha generado 10.000 millones de dólares en ingresos y ha mantenido más de 108.000 puestos de trabajo solo en 2016. El sector turístico de Nueva Zelanda tiene mucho que ofrecer a los viajeros. El país alberga diversos entornos naturales, como playas, montañas y selvas tropicales, y también tiene una escena cultural vibrante con muchas tradiciones y costumbres que se remontan a cientos de años.

Viajes baratos a Nueva Zelanda

Además de destacar el país como un destino turístico de primer orden, las principales regiones de Nueva Zelanda se podrán visitar gratuitamente desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. Esto permitirá que más personas descubran lo que ofrece Nueva Zelanda y experimenten la belleza y las atracciones de la región. Por eso están promocionando Nueva Zelanda como "Top Destination" con el lanzamiento de un tablero de turismo dedicado que ofrece información sobre el país y eventos especiales.

Creación de una experiencia turística más accesible para los visitantes

Además de estas iniciativas, también están trabajando para ayudar a que las regiones principales de Nueva Zelanda sean más visibles a nivel mundial. Esto incluye la reducción del coste de las tasas turísticas e inversiones publicitarias a nivel global. Estas iniciativas ayudarán a que las regiones sean más accesibles, no sólo para los residentes de Nueva Zelanda, sino también para otros residentes mundiales que deseen visitarlas. Mientras los costes reducidos estén en vigor, se inyectarán millones de dólares neozelandeses en la economía local como resultado de estas iniciativas.

Conclusión

El sector turístico de Nueva Zelanda es próspero y ofrece mucho a los viajeros. Aprovechando estas iniciativas, Jump to Oceania SL está trabajando para optimizar el sector turístico Neozelandés con nuevas iniciativas y convertirlo en un destino global líder para los viajeros.

