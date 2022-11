¿Cómo nació #SoydeMijas? Emprendedores de Hoy

En las últimas dos décadas, la política se ha convertido en España en algo alejado de los problemas, los reclamos y las preocupaciones de su población.

También en un lugar divisorio y casi inaccesible para los ciudadanos. Esta situación forzó varias luchas sociales e historias de autosuperación, como sucedió en el municipio de Mijas, Málaga. Ante el impedimento de un ciudadano de poder presentar ideas innovadoras para mejorar la vida a las personas, nació #SoydeMijas. Se trata de una plataforma ciudadana que lleva la voz de los vecinos al mundo de la política.

La historia de Marco, fundador de #SoydeMijas #SoydeMijas nació en marzo del 2021 como un nuevo proyecto ciudadano en el municipio malagueño. Su fundador es Marco Musumeci, un empresario y economista oriundo de Italia que llegó a España en 1994. Durante esos años, trabajó en la transformación digital dentro de la economía financiera. Sin embargo, en octubre del 2019 le diagnosticaron esclerosis múltiple, hecho que le ayudó a comprender que hay personas que tienen problemas aún mayores a los que tiene él, como no poder alimentar a sus hijos, padecer alguna discapacidad o no llegar a fin de mes.

Ante esto, en febrero del 2021 decidió escribir un programa electoral para Mijas, que fuera innovador y centrado en los derechos universales de los ciudadanos. Sin embargo, a la hora de presentarlo ante partidos políticos con el fin que lo lleven a cabo, se encontró con que no estaban interesados en recibir propuestas. Además, Marco era una persona que se sentía mucho más preparada que sus integrantes. Bajo esta problemática y tras más intentos, algunas personas le sugirieron que liderase su propio movimiento vecinal.

Así nace #SoydeMijas Con la intención que los vecinos conocieran su programa electoral lejos del partidismo político, Marco creó una página web y dio de alta una asociación ciudadana con el nombre de #SoydeMijas. A los pocos meses, ya había conseguido la adhesión de alrededor de 30 vecinos que le ayudaron con las tareas voluntarias para hacer llegar sus ideas a todos los ciudadanos del municipio. Pasado un año y medio de su fundación, los integrantes de la plataforma ciudadana asisten semanalmente a reuniones con vecinos, asociaciones, profesionales y entidades interesadas en conocer de cerca la propuesta electoral. Incluso, ya es noticia que #SoydeMijas se presentará a las elecciones municipales que se celebrarán el 28 de mayo del 2023.

Además de ser la voz de los reclamos olvidados por la política, #SoydeMijas busca desterrar la idea de que hay cuestiones imposibles de cumplir, tanto en el sistema político como en la cotidianidad de las personas. En este sentido, es importante celebrar historias como estas para sostener la idea de que hay esperanza a que las cosas mejoren.



