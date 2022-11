Soul Teller, el ritmo del soul desde España Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de noviembre de 2022, 13:28 h (CET) Un género musical originario de Estados Unidos que, aunque surgió inicialmente como una forma de expresión de la comunidad afrodescendiente en América, poco a poco ha ido ganando espacios en la industria musical internacional es el soul.

Concretamente en España, este ritmo está presente gracias a músicos como el artista español Miguel Ángel Julián, conocido en el medio artístico como Soul Teller.

El cantante y compositor ha sido pionero en desarrollar este género musical en España, llevado sus canciones a diferentes rincones del mundo con su sonido habitual que combina influencias del soul, funk y rock.

Tres décadas contando historias con el alma Miguel Ángel Julián vivió su adolescencia en Torrejón de Ardoz, Madrid. Desde muy pequeño sintió una fuerte inclinación por las canciones estadounidenses que escuchaba en su radio. En ella sonaba música afroamericana que no se escuchaba en ninguna otra radio comercial, lo que hizo que el artista fuese cogiéndole gusto a la música negra. Sin embargo, fue en la década de los 90 cuando comenzó a incursionar en el género con su propia banda The Cool Jerks, grabando maquetas bajo el apadrinamiento del locutor Juan de Pablos de RNE3.

Tiempo después, viajó a Memphis, en Estados Unidos y, de la mano del productor Willie Mitchell, comenzó a grabar singles y videos en los míticos estudios Royal Studios de Memphis, Tennessee. A partir de allí, su carrera hizo un giro internacional.

Tras una larga temporada de giras y conciertos a nivel nacional, el artista español dio su salto internacional compartiendo tarima con referentes musicales como Percy Sledge, Bonnie Tyler, Dr. John, Paul Carrack, entre muchos otras estrellas del género soul.

Soul Teller (traducido al inglés como el que cuenta historias del alma) ha consolidado una carrera profesional de más de 30 años de trayectoria. Con 13 discos de soul lanzados al mercado, comparte sus experiencias y modo de ver la vida, a través de sus canciones que han logrado ocupar importantes espacios en el escenario musical internacional.

Lo más reciente del artista A lo largo de su recorrido por la palestra musical, el artista no ha parado de reinventarse, explorando nuevas mezclas musicales. En su último trabajo, ha tomado el legendario tema clásico del rock de los 70, llamado El Tren de Leño y Ñu, y lo ha transformado al género rock & soul, además de traducirlo al inglés.

La canción se presenta como una versión con guitarras encendidas, metales y órgano Hammond que, combinadas con su poderosa voz, convierten el ritmo en una auténtica joya. Desde el lanzamiento del tema en septiembre de 2022, los fanáticos del género soul de Argentina, México, Brasil, Estados Unidos, entre otros países del mundo, han acogido muy bien este ritmo, postulando al artista en el ranking de los mejores en su género.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cómo nació #SoydeMijas? Soul Teller, el ritmo del soul desde España Cómo reducir el impacto ambiental durante Black Friday para empresas, con Dcycle Herramienta para planificar una reforma Agrocor una empresa especializada en el cuidado de la piscina en invierno