NEORIS apuesta por ESG como palanca de crecimiento para el desarrollo digital

jueves, 17 de noviembre de 2022, 13:13 h (CET) Durante el debate sobre el Gobierno Ambiental, Social y Corporativo, Luis Álvarez Satorre, presidente de NEORIS EMEA, destaca la gobernanza, el entorno y el impacto social como elementos fundamentales para definir los objetivos ESG La digitalización y la sostenibilidad son dos de los ejes principales que mueven el futuro de la economía y la sociedad. Con esta temática, como telón de fondo, NEORIS, acelerador digital global con más de 22 años de experiencia, participó en la Ceremonia de los Premios CIONET Vocento 2022, que reconoce por segundo año consecutivo a los mejores proyectos y principales líderes en materia de transformación digital. El acto, celebrado en la sede de Vocento en Madrid, reunió a personalidades del sector tecnológico y a sus equipos de talento en un acontecimiento único en el que más de veinte categorías fueron premiadas.

Previo a la entrega de galardones intervino la secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, María González Veracruz, y se celebró una mesa redonda sobre el Gobierno Ambiental, Social y Corporativo (ESG) como nuevo acelerador digital. El debate, moderado por Nils Fonstad, Investigador del MIT Center for Information Systems Research, contó con la participación de Luis Álvarez Satorre, presidente de NEORIS EMEA; Miguel Álava, director general de Amazon Web Services en España y Portugal; Inés Juste, presidenta del Grupo Juste y vicepresidenta de la CEOE; y Silvia Roldan, CEO Metro de Madrid y vicepresidenta del comité Metros UITP Europa.

Durante el encuentro, Luis Álvarez destacó la importancia de la I+D+i y la tecnología en el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS. "En NEORIS realizamos la estrategia ESG en torno a 3 ángulos: el entorno, la gobernanza y el impacto social. Como acelerador digital trasladamos programas de transformación en métricas que se pueden medir. Creamos cuadros de mando alrededor de los objetivos ESG, identificamos procesos de automatización para reducir la huella de carbono y, desde el punto de vista interno, trabajamos con objetivos en pro de la igualdad de género y ética".

En la mesa de debate también se plasmaron los temas principales que rodean la estrategia ESG, y se dio respuesta a algunas preguntas como: ¿qué significan los objetivos sostenibles?, ¿cómo los están midiendo las empresas? o ¿qué nivel de preparación tiene el equipo de alta dirección en las empresas para entender la tecnología?

Con respecto a la última pregunta, Luis Álvarez apuntó que "en NEORIS tenemos la receta para ayudar a los equipos directivos a entender cómo aplicar la tecnología y la sostenibilidad. En primer lugar, es necesario potenciar la curiosidad en los miembros del consejo directivo. En segundo lugar, hay que asegurar que quienes tenemos responsabilidad en el mundo IT, tengamos voz en el consejo. Y, en tercer lugar, pero no menos importante, contar con partners que nos ayuden en todo el proceso. Es clave experimentar a partir del expertise interno".

Tecnología sostenible para transformar el mundo

El mundo está cambiando y modificando la manera en que se hacen las cosas. El gran consumo de recursos naturales, la creciente generación de residuos y los visibles efectos negativos del cambio climático, son algunos de los resultados de ese impacto. Con el objetivo de hacer frente a esta situación, NEORIS trabaja con partners, clientes y colaboradores en el desarrollo de soluciones tecnológicas para las empresas de todo el mundo, generando acciones de dimensión ambiental, económica y social que permitan alcanzar una prosperidad del negocio sostenida en el tiempo, protegiendo los sistemas naturales del planeta y poniendo a las personas en el centro de la estrategia.

"En definitiva, las políticas sostenibles aplicadas en los negocios son una necesidad, y son posibles de afrontar gracias a las herramientas tecnológicas y a la implementación de soluciones digitales que impulsen un cambio real. Concienciar y abrir la conversación al interior de las empresas sobre el impacto medioambiental y visibilizar las experiencias en el desarrollo de software y aplicaciones con perspectiva sostenible, son algunas de las estrategias para reforzar y promover este modelo de negocio para el cual la tecnología tiene mucho que ofrecer", concluyó Luis Álvarez.

Premios CIONET Vocento

El reconocido Grupo Editorial Vocento, y la principal comunidad de líderes digitales CIONET para Europa y Latinoamérica, ha reconocido, por segundo año consecutivo, los mejores proyectos y líderes en el ámbito de la transformación digital. El jurado encargado del fallo de los premios ha estado compuesto por académicos y referentes del sector tecnológico. La edición de este año ha contado con el patrocinio de NEORIS y AWS.

Sobre NEORIS

NEORIS es un acelerador digital global líder, con más de 22 años de trayectoria, que ayuda a empresas y organizaciones de todo el mundo a dar el salto hacia la innovación, a través del diseño e implementación de soluciones disruptivas y sostenibles para que desarrollen sus actividades de forma más eficiente, competitiva y a menor coste. Con sede en Miami, Florida, NEORIS tiene operaciones en 14 países de EE. UU., Europa, América Latina e India, y cuenta con más de 300 clientes activos —en su mayoría pertenecientes al ranking Fortune 500—. Entre sus partners globales cuenta a grandes de la industria tales como Microsoft, Amazon, Oracle y Salesforce. Más información en www.neoris.com, o LinkedIn, Facebook, Instagram y Twitter.

