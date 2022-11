Cómo reducir el impacto ambiental durante Black Friday para empresas, con Dcycle Emprendedores de Hoy

El Black Friday es el evento de comercio minorista más importante del año, ya que promueve el consumo en un sinfín de sectores, pudiendo obtener las empresas un gran aumento en sus ventas. Este aumento en el consumo genera un impacto ambiental, del cual los consumidores actualmente se encuentran más informados.

Por ello, es fundamental que las marcas implementen estrategias que reduzcan el impacto ambiental y contribuyan a la sostenibilidad. Como solución, Dcycle ofrece asesoría a empresas que deseen mantener sus altos niveles de venta durante el Black Friday de manera más sostenible.

Una plataforma que busca reducir el impacto ambiental Dcycle fue creada con el objetivo de ayudar a las pymes a medir, reducir, compensar y comunicar su impacto ambiental, de manera fácil, rentable e inteligente. Esto es posible gracias a que el software de Dcycle no requiere implementaciones y permite transparencia en las empresas, poniendo en el mismo nivel a las grandes multinacionales y a las startups. Además, mediante soluciones inteligentes, aplica la Inteligencia Artificial para trasladar al mercado los esfuerzos de sostenibilidad de las empresas.

El proceso de Dcycle se caracteriza por su velocidad, ya que los usuarios pueden crear una cuenta y empezar a usarlo de forma inmediata. Además, en Dcycle, creen que cada empresa posee el potencial necesario para crecer de forma sostenible, por lo que su rol es el de proporcionar los medios, la tecnología y los datos para ayudar a que esto suceda.

Durante el Black Friday, ¿cómo se puede reducir el impacto ambiental de las empresas? Durante el Black Friday, se multiplican los desplazamientos de camiones de reparto, ya que durante este día las compras por internet aumentan considerablemente, lo cual aumenta la huella de carbono no solo a causa del medio de transporte, sino también porque los procesos de fabricación de los productos también emiten CO₂. Sumado a ello, el aumento en las ventas de productos electrónicos durante esta fecha conlleva a un aumento en la basura electrónica, ya que los productos tecnológicos poseen cada vez una vida útil más corta. Estos productos contienen metales preciosos y pesados, que pueden contaminar agua, suelo y aire en caso de no ser reciclados correctamente.

Como solución a esta situación, es fundamental compensar mediante iniciativas que permitan equilibrar el impacto causado al medio ambiente con acciones positivas para el mismo. Para ello, es fundamental llevar a cabo mediciones fáciles y fiables enmarcadas en el Protocolo de GEI para empresas, productos, procesos y proveedores, como las que ofrece Dcycle, que además permiten reducir y compensar el impacto mediante recomendaciones para modificar la empresa impulsadas por Inteligencia Artificial.

Consecuentemente, utilizar sistemas que permitan medir el impacto como el que brinda Dcycle son cruciales para determinar cuáles acciones serán las indicadas para contrarrestar los efectos negativos del Black Friday sin dejar de aprovechar sus beneficios.



