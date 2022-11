Talentoo, un modelo de selección B2B que revoluciona los recursos humanos Emprendedores de Hoy

Si una empresa requiere personal especializado para puestos estratégicos, como gerencias y direcciones, contar con un headhunter es una opción acertada. Los servicios de estos profesionales garantizan la obtención de excelentes candidatos, además de ofrecer otros beneficios.

Talentoo da una vuelta de tuerca a este modelo tradicional, y ha revolucionado la industria del reclutamiento con una plataforma B2B completamente digital. El trabajo de esta se basa en conectar a las empresas que buscan personal con currículums propuestos y entrevistados por una red de agencias de reclutamiento y headhunters que les ayudará a encontrar los perfiles más adecuados, contribuyendo al ahorro en tiempo y costes financieros.

Ventajas que ofrece Talentoo a las empresas en busca de personal Talentoo se presenta como una muy buena alternativa para empresas en busca de un candidato ideal.

Los empresarios de todos los sectores, como IT, financiero, HORECA o consultoría, pueden publicar gratis su oferta de empleo. Una red de empresas de reclutadores se encargará de buscar, filtrar, entrevistar y registrar en la plataforma a los candidatos que consideren más aptos para el puesto vacante. Con este modelo, es mucho más fácil encontrar el perfil solicitado, debido a que se busca tanto en España como en otros países de Europa y América Latina. Así, se multiplican las posibilidades de éxito.

El empleo de esta plataforma también se traduce en un ahorro de tiempo de más del 90 %. La razón de ello es que las empresas no recibirán cientos de CV a los que dedicar incontables horas de gestión. En lugar de ello, Talentoo les enviará una media de 7 CV por oferta, de los perfiles mejor adaptados a sus requerimientos, optimizando así el tiempo de trabajo.

Las publicaciones que realizan las empresas no tienen coste alguno; además, elegirán el precio a pagar en caso de incorporar a algún candidato. Este se abonará tras recibir las candidaturas, entrevistar a los profesionales que mejor encajen con el perfil y cerrar la oferta de manera exitosa. Gracias a esto, se reducen los costes habituales de realizar un proceso de selección en más de un 60 %. Además, otra gran ventaja que ofrece esta plataforma es que concede 60 días de garantía una vez se ha incorporado el candidato.

Multiplicación de las ganancias Los seleccionadores también se ven beneficiados con los servicios de esta firma. A través esta web podrán ganar visibilidad, ampliar sus oportunidades laborales e, incluso, reducir de manera significativa sus esfuerzos por captar clientes. Esto se debe a que podrán recibir a diario ofertas de trabajo de empresas de renombre. Por otro lado, el acceso a la plataforma es completamente gratuito; por tanto, todo para ellos serán ganancias si sus candidatos son contratados.

Talentoo es una empresa disruptiva con un modelo único que ha revolucionado el mundo de la contratación, ofreciendo soluciones más rápidas, potentes y económicas que las tradicionales. Esto le convierte en una excelente alternativa para empresas de todo tipo en busca de talentos y, también, para los reclutadores y headhunters.



