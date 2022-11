Descubre cómo realizar ediciones básicas en un documento PDF Se ha convertido en un práctico estándar para compartir todo tipo de información y evitar que pueda sufrir modificaciones en su formato o diseño Redacción

jueves, 17 de noviembre de 2022, 12:33 h (CET) El documento PDF se ha convertido en un práctico estándar para compartir todo tipo de información y evitar que esta pueda sufrir modificaciones en su formato o diseño durante el proceso.

Quienes hemos trabajado con procesadores de texto como Microsoft Word y OpenOffice sabemos que a veces cualquier pequeño movimiento puede cambiar por completo el diseño y aspecto de un archivo. También es frecuente que, al abrir un documento en un ordenador diferente al que se utilizó para su creación, el formato y el diseño hayan cambiado, haciendo inútil el citado documento.

Estos problemas se resuelven con los archivos PDF dado que, gracias a su carácter estándar, se visualizan de la misma manera en cualquier dispositivo, sin importar el sistema operativo que utilizan ni tampoco si es un ordenador, tablet o móvil. No obstante, aunque es muy práctico para compartir documentos e información, el proceso de edición resulta un poco más complejo, especialmente para los no iniciados. Para solventar este problema encontramos algunas herramientas online que permiten realizar ciertas modificaciones básicas en un documento PDF de forma sencilla. Veamos cuáles son.

Qué ediciones podemos hacer con un editor PDF online

Eliminar páginas de un PDF Supongamos que queremos eliminar una página del PDF en la que tenemos una solicitud que debemos enviar a una administración y en la que hay páginas que no queremos adjuntar. Gracias a esta herramienta es posible eliminar esa página o todas las que necesitemos y reordenar el documento adecuadamente, si fuera necesario.

Unir varios PDF Como antítesis del procedimiento anterior, también podemos unir en un solo documento varios PDF. Esto resulta muy útil a la hora de presentar documentación a la administración o a cualquier entidad cuando solamente nos permiten subir un archivo, pero debemos enviar varios documentos. Si tenemos estos documentos en ese formato PDF con esta herramienta podemos convertirlos en un solo archivo.

Comprimir un PDF En general, el formato PDF suele ser bastante eficiente en términos de tamaño. Sin embargo, a veces encontramos limitaciones a la hora de enviar o subir documentos PDF a las plataformas en las que tenemos que realizar diferentes trámites. En estos casos, además de eliminar las páginas que no necesitemos para aligerar el archivo, también tenemos la posibilidad de comprimir y optimizar el PDF mediante estas herramientas online. Este proceso no hace milagros y el resultado depende del contenido del PDF original, pero sí es cierto que puede ayudarnos a hacer más pequeño cualquier archivo.

Firmar un PDF Muchas veces es necesario firmar un PDF para acreditar la identidad de la persona que lo envía. Este proceso de firma también se puede ejecutar mediante las herramientas online que venimos comentando, de manera que una vez que carguemos el documento tendremos diferentes opciones para firmar con nuestro nombre, para pegar una imagen con nuestra firma escaneada o incluso para firmar directamente utilizando el ratón o nuestro dedo sobre el móvil como si fuera un bolígrafo.

Rellenar formularios Los archivos PDF se han convertido actualmente en una gran solución cuando se trata de rellenar formularios para realizar cualquier tipo de gestión administrativa. En estas aplicaciones también tendremos la posibilidad de activar los campos del formulario de cualquier documento PDF que necesitemos trabajar y rellenar el mismo cómodamente. Una vez que hayamos terminado y guardemos el archivo, esos campos de formulario almacenarán los datos introducidos y permitirán su uso como si fuera un documento que hubiéramos escrito realmente o bien rellenado a través de cualquier plataforma.

Añadir elementos Aunque con estas herramientas no es posible editar directamente el contenido del PDF, sí podemos realizar pequeños cambios en su contenido. Estos fundamentalmente nos permiten agregar texto y comentarios allí donde lo consideremos necesario, así como incluir pequeñas figuras geométricas o subrayados en aquellas secciones del texto que resulten importantes para nosotros. Tal como ocurre con el caso de los formularios que hemos mencionado anteriormente, dichos cambios quedarán almacenados en el PDF una vez que lo descarguemos de la herramienta online en la que estemos trabajando.

Organizar un PDF Como última función destacada que podemos realizar con estas herramientas online, tenemos la posibilidad de organizar las páginas del documento PDF de la forma que más nos convenga. Aquí se nos ofrece la posibilidad de ordenar las páginas en función de lo que sea necesario o bien girar aquellas que así lo requieran, de manera que la lectura del documento resulte más cómoda o la impresión del mismo tenga más sentido.

Cómo hacer estas ediciones con un editor de PDF online

Si buscamos en Google opciones para editar PDF, veremos cómo hay diversas páginas que nos permiten realizar las mismas. En todas ellas podremos ejecutar las modificaciones que hemos comentado en este artículo con solo subir el documento PDF sobre el que queremos trabajar. Una vez cargado, no tenemos más que hacer las modificaciones que sean necesarias y descargar el archivo modificado. Este proceso tiene la ventaja de que no se modifica el archivo original, el cual se conserva inalterado en nuestro equipo.

