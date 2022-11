La angustia mental es un "elefante en la habitación" de los pacientes con cáncer de próstata de bajo grado Comunicae

jueves, 17 de noviembre de 2022, 10:17 h (CET) Según IOB institute of Oncology de Madrid comienzan a existir en España centros e instituciones que ofrecen apoyo psicológico a pacientes cuyo sufrimiento es mayor que el del mero diagnóstico de un tumor con el que podrá convivir de por vida El cáncer de próstata es uno de los de mayor prevalencia en el varón. Solo en Estados Unidos se diagnosticarán 268.000 nuevos casos en 2022. Si bien pertenece a una familia de tumores que son muy diferentes entre sí, entre ellos existen algunos que permiten al paciente convivir con él y que, aunque parezca sorprendente, no debe hacerse nada más allá de la mera observación como afirma el doctor Javier Román, Director Médico de IOB Institute of Oncology de Madrid.

Así, a pesar de ser muy frecuente, la mortalidad no es elevada y permite ser gestionado a largo plazo en la mayoría de los casos. Sin embargo, según la Active Surveillance of Internatitonal Patients, el 30% de los pacientes diagnosticados de cáncer de próstata de bajo grado padecen ansiedad prolongada.

En Estados Unidos se denomina "elefante en la habitación" a la crisis de salud mental que afecta a pacientes con cáncer de próstata que no requiere tratamiento inmediato. Durante años esta cuestión fue ignorada en gran medida a pesar de que hay fundaciones como la americana AnCan que afirma que la epidemia de vigilancia ansiosa puede prolongar la angustia innecesaria en estos pacientes hasta diez años después del diagnóstico.

En España, la Fundación Oncoayuda ofrece apoyo a personas que necesitan apoyo psicológico para atender a un nivel básico de preocupación constante, aún más cada vez que esperan un resultado de análisis en sangre de PSA o de cualquier otra prueba.

IOB Madrid es líder europeo en oncología. Desde 1998 afronta el reto de curar el cáncer con los mejores oncólogos del mundo. De este modo se han convertido en líderes mundiales contra el cáncer. El IOB ha tomado como referencia modelos exitosos de países como Estados Unidos y se ha convertido, a su vez, en un centro de referencia en Europa.

Desde un punto de vista médico, el IOB Madrid es liderado por:

• Dr. Javier Cortés Castán. Lidera el equipo médico del IOB en Madrid. Responsable del desarrollo de numerosos fármacos contra el cáncer de mama. Dirige la Unidad de cáncer de mama.

Desde un punto de vista asistencial el IOB es dirigido por:

• Dr. Javier Román García. Director Médico Asistencial de IOB en Madrid y Presidente de la Fundación Oncoayuda

Sus oncólogos publican en las revistas científicas más prestigiosas, desarrollan investigaciones pioneras y lideran las asociaciones oncológicas más importantes a nivel mundial



