eQuaid Research dispone de un producto para solucionar y mejorar los problemas de piel

miércoles, 16 de noviembre de 2022, 16:06 h (CET)

A la hora de tratar diversas afecciones dérmicas, es común encontrar en el mercado una gran variedad de tratamientos, pero que no todos ellos funcionen efectivamente para todas las pieles.

A esta dificultad se suma la de encontrar productos dérmicos que, además de ser efectivos, sean naturales. Conocedores de ellos, desde eQuaid Research, una asociación sin ánimo de lucro, han logrado crear una materia activa a base de leche de Yegua que alivia los síntomas de pieles atópicas.

Un proyecto nacido de la experiencia propia eQuaid Research es una asociación sin fines de lucro encabezada por Juti Gusi, encargada de investigar, fomentar y difundir los beneficios de la leche de Yegua de calidad. A través de la colaboración con médicos, pacientes, biotecnólogos y veterinarios, han logrado crear una materia activa a base 100 % de leche de Yegua que permite fomentar la microbiota, constituyendo así uno de los probióticos y prebióticos más completos del mercado.

Su investigación científica se ha realizado en diversos hospitales y universidades Europeas, con el objetivo de ayudar a los pacientes y consumidores a equilibrar gran parte de las carencias que tiene su organismo, aumentando sus defensas, energía y vitalidad, de forma casi instantánea. Estos efectos positivos han sido experimentados de primera mano por Juti Gusi en el tratamiento de sus propias afecciones, por lo que busca promover el consumo de la materia activa a base de leche de Yegua para así poder ayudar a otros.

La aplicación de la leche de Yegua en dermatología A través de diversas pruebas, se ha logrado comprobar que con una pequeña dosis diaria de leche de yegua y con los productos cosméticos fabricados a base de la misma, los casos de psoriasis, piel atópica, dermatitis, eccemas y otras afecciones, notan una gran mejoría, a pesar de no constituir una cura definitiva.

En relación con este tipo de afecciones, la leche de yegua tiene varios componentes que ayudan a la mejoría de la piel, como los aminoácidos como la serina, que hidrata en profundidad la piel y cuya cistina tiene un gran contenido en azufre que es indicado para trastornos cutáneos. Adicionalmente, la leche de yegua contiene una gran cantidad de vitaminas que ayudan al cuidado de la piel, como la A y la C, que no solo contribuyen a la salud de la piel, sino a la prevención de afecciones, manteniendo niveles saludables de colágeno y reparando tejidos dañados.

Debido a la gran cantidad de beneficios naturales de la materia activa obtenida a base de leche 100 % de Yegua, es recomendada su utilización para el tratamiento de pieles atópicas y otros trastornos dérmicos, como lo han establecido las investigaciones y pruebas realizadas por eQuaid Research.



