Naturamol, una línea de aceites esenciales totalmente naturales

miércoles, 16 de noviembre de 2022, 17:42 h (CET)

La aromaterapia es una técnica milenaria que, a lo largo de los siglos, ha generado importantes beneficios para el bienestar de las personas.

Con el avance de los años y las investigaciones, se van conociendo aún más propiedades de la aromaterapia y las ventajas que es capaz de ofrecer a la salud.

Es así como ha nacido la marca Naturamol, una línea de aceites esenciales totalmente naturales, hechos para aprovechar al máximo los beneficios de la aromaterapia. Pero, además, no son solo aceites con aromas extraordinarios, sino que son utilizados por profesionales para tratar diferentes áreas de la salud física y emocional.

Una línea de aceites esenciales diferente La línea de aceites esenciales Naturamol está compuesta por aceites quimiotipados de gran calidad y de origen 100 % natural. Todos ellos se han extraído en frío para, de esta manera, poder mantener intactas todas las propiedades que naturalmente se encuentran en las plantas que lo componen.

Otra de las cualidades de Naturamol es que son aceites sumamente versátiles. Por un lado, sirven para uso terapéutico y para cuidar la belleza, pero también son perfectos para tratar otros aspectos más profundos e internos de una persona como las emociones. De hecho, los aceites esenciales de esta línea son muy utilizados precisamente para trabajar las emociones, especialmente en el tratamiento de aquellas que son desfavorables y que cuesta mucho sacar. En su lugar, ayudan a anclar las buenas emociones.

Además de eso, son también utilizados en terapias de programación neurolingüística, así como para generar bienestar físico en las personas y mucho más. De manera que las propiedades y los beneficios de estos aceites van más allá de lo tradicional, siendo una excelente forma natural y efectiva que traer bienestar y salud.

Una experiencia al alcance de todos La firma Naturamol no solo distribuye aceites esenciales, sino que además se dedican a realizar experiencias aromáticas. Asimismo, realizan talleres y formaciones originales para empresas y eventos donde se les enseña a las personas cómo, tanto profesionales como empresas, pueden usar y beneficiarse de los aceites esenciales.

Naturamol incluso ofrece un servicio en el que crean para una empresa o negocio, un aroma exclusivo que sirva para identificar su marca. En otras palabras, ayudan a diseñar y crear experiencias de marketing olfativo que hará que una empresa pueda quedar fijada en la mente de sus clientes gracias a un olor propio y único.

La forma de conocer todo el catálogo que Naturamol tiene disponible es ingresando a su sitio web. Allí, no solo se encuentra toda su gama de aceites esenciales, sino también mucha más información acerca de la marca, sus productos, valores, filosofía de trabajo y más. Además, están los canales de contacto que la empresa tiene disponible para cualquier duda o consulta acerca de sus productos y servicios.



