El auge de los videoblogs y las plataformas de streaming con realidad virtual, por Welme

En sectores como el marketing digital o los videojuegos, el contenido audiovisual ha ganado importancia en los últimos años. En ese contexto, también crece cada día la necesidad de acercar a las personas a la realidad virtual (VR) con el consumo de contenidos, a través de dispositivos electrónicos.

Ante esta necesidad, han surgido plataformas que permiten llevar a los usuarios a un nivel más avanzado en lo virtual. En este contexto, surge Welme, una de las primeras plataformas de streamings inmersivosen realidad virtual, en la que destaca la figura de los vtubers.

El auge de los vtubers y plataformas de streaming La última década ha estado cargada de un amplio consumismo de contenido visual en plataformas de vídeo, gracias a la interacción de creadores de contenido con su público. En especial el videoblog, que es un tipo de blog en el que se publican únicamente clips de vídeo diseñados para dar información, compartir experiencias personales u opiniones.

Esta forma de compartir contenido está siendo cada vez más empleada por los usuarios en el sector del marketing, pero también por los influencers. De la misma forma, destacan las plataformas de streaming, en las que los moderadores transmiten en vivo o en diferido su contenido, utilizado para transmisiones de juegos en línea, conciertos, etc. Hasta la fecha, la experiencia del usuario es plana, ya que solo puede observar desde su pantalla la transmisión. Sin embargo, está surgiendo una nueva figura en los streaming: los vtubers. Estos son youtubers que, en lugar de presentarse directamente en las plataformas, usan un avatar animado que los representa, con estética de anime.

Welme, una startup de streamings inmersivosen realidad virtual Welme es una plataforma de streaming que utiliza VR con un concepto completamente innovador para la experiencia tanto del streamer como del usuario. En esta, los vtubers pueden presentar sesiones de streaming en las que los usuarios tienen la oportunidad de conectarse en el mismo escenario virtual con su propio personaje o avatar. Al entrar a los espacios virtuales, los usuarios pueden interactuar con otros participantes y moverse en el entorno virtual, visualizando su avatar en tercera o primera persona.

Para disfrutar de esta experiencia, la plataforma ofrece distintas modalidades, que incluyen el uso de gafas de VR para una mejor experiencia, pero no se limitan a ello. También es posible acceder a la experiencia inmersiva descargando la aplicación de Welme. La tecnología empleada por Welme es una apuesta por la virtualización avanzada que se está construyendo en el metaverso.

Asimismo, el propósito de Welme es mejorar la relación entre streamers y fans, a través de espacios inmersivos en los que puedan disfrutar de su contenido favorito, pasando de ser simples espectadores a ser parte del contenido. Actualmente, la plataforma permite realizar sesiones de streaming, eventos exclusivos y torneos, abriendo un mundo de posibilidades para los creadores de contenido.

En consecuencia, Welme es una startup con una propuesta revolucionaria para el mundo de la VR y marca el inicio de una nueva forma de interactuar con los vtubers en el streaming, facilitando el acceso tanto a vtubers que estén empezando a experimentar como a los usuarios que quieran vivir experiencias inmersivas junto a creadores de contenido. Lo que ofrece un importante aporte al metaverso que se está construyendo.



