Las empresas de seguridad informática recomiendan hacer auditorías para detectar vulnerabilidades en los sistemas

jueves, 17 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Las empresas de ciberseguridad están siendo enfáticas en la necesidad de que las organizaciones de todos los tamaños realicen auditorías para detectar vulnerabilidades en los sistemas, así como también un mantenimiento especializado. La razón es que cada vez más están siendo víctimas de los hackers o piratas informáticos, los cuales acceden maliciosamente a las redes informáticas con muchos fines, como por ejemplo, robar datos, destruir archivos, obtener contraseñas o datos personales, entre muchas cosas más que pueden ser muy perjudiciales.

Quienes deseen protegerse de este tipo de acciones pueden recurrir al mantenimiento informático empresas como GRUPO LINKA, ubicada en la ciudad de Madrid.

¿Qué pueden hacer las firmas de ciberseguridad para que las empresas tengan seguridad informática? Las empresas de ciberseguridad ofrecen una serie de mecanismos para ayudar a que otras compañías tengan seguridad informática. En España, una de referencia por sus destacados servicios es GRUPO LINKA.

Por un lado, GRUPO LINKA pone a disposición auditorías, un proceso necesario para saber el rango de seguridad a nivel interno y externo, para detectar las vulnerabilidades, solucionar problemas y en general, para que las compañías estén a salvo.

Las auditorías son completas y durante las mismas se detectan riesgos informáticos y se implantan medidas correctivas y preventivas. Asimismo, los especialistas se encargan de todo lo relacionado con seguridad perimetral de redes con sistemas de firewalls y soluciones SASE y SSE.

Por otro lado, ejecutan seguridad IT de dato, vigilando exhaustivamente los datos de las empresas e impidiendo accesos no autorizados. A su vez, cuentan con un centro de cibervigilancia en español activo 24/7.

Mantenimiento informático de empresas de la mano de GRUPO LINKA GRUPO LINKA también realiza mantenimiento informático de empresas presencial o remoto. Este trabajo es ejecutado por técnicos cualificados y con experiencia, quienes se enfocan en resolver el problema que tenga el cliente durante el tiempo que sea necesario. Además, la asistencia es inmediata. Cuando un cliente reporta algún incidente, los profesionales atienden el problema en un lapso no mayor a cuatro horas.

Cada compañía tiene un técnico asignado. Además, disponen de un equipo de especialistas informáticos que brindan asistencia telefónica para atender oportunamente las incidencias. Adicionalmente, hay un departamento encargado de la gestión y vigilancia de copias de seguridad. También hacen informes técnicos periódicos sobre el estado y recomendaciones de las infraestructuras del cliente.

Cada organización puede elegir entre los tres paquetes que ponen a disposición. El primero es el Plan Remoto con soporte remoto y presencial a demanda, el segundo es el Plan Pyme con soporte remoto y presencial ilimitado, y el tercero es el Plan Empresa con soporte remoto y presencial con días fijos.

Los interesados en obtener mayor información deben acceder a la página web de GRUPO LINKA.



