La importancia de la seguridad en las instalaciones para evitar accidentes que pueden ser fatales

jueves, 17 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Contar con instalaciones seguras debe ser una gran prioridad en todos los tipos de edificaciones, ya sean viviendas residenciales, locales comerciales, industrias, etc.

De lo contrario, las consecuencias pueden ser muy graves y generar pérdidas tanto materiales como humanas.

Para llevar a cabo instalaciones óptimas, ya sean de gas, de electricidad u otros, es fundamental contar con un equipo de especialistas cualificados, entre ellos ingenieros, quienes se encargan de supervisar todo y de cuidar cada detalle en los diferentes proyectos de ingeniería.

La relevancia de contar con instalaciones seguras Los sucesos fatales que ocurren a diario dejan claro lo importante que resulta tener instalaciones seguras. Un ejemplo de lo que puede pasar cuando se realizan malos trabajos es el incendio tras una explosión de gas que tuvo lugar a principios del mes de octubre en un local del municipio de Alcorcón, Madrid.

El incidente se cobró la vida de un niño de cinco años, quien no resistió la inhalación de gases tóxicos. Además, la madre del menor y su otro hijo de nueve meses fueron ingresados en el hospital en estado de gravedad. Otras 15 personas que residían en el edificio también fueron atendidas, pero afortunadamente salieron ilesas y sin daños graves.

Según las investigaciones, la explosión fue consecuencia de un error en unas obras que se estaban realizando en uno de los bajos comerciales del edificio en el que también vivían varias familias. Específicamente, se trataba de un restaurante que iba a ser inaugurado próximamente.

El jefe de bomberos al mando del caso detalló que recibieron una alerta para acudir al mencionado lugar porque unos trabajadores habían pinchado una tubería de gas, pero cuando llegaron ya era tarde porque el fuego se había desatado.

Optar por verdaderos profesionales es la clave para prevenir incidentes de este tipo La explosión en Alcorcón debe ser motivo de reflexión para todas las personas. La ciudadanía debe tomar conciencia y seleccionar muy bien a quienes les van a realizar trabajos de cualquier índole en sus propiedades, pues desafortunadamente hay personas que dicen ser profesionales, pero que no tienen ningún tipo de licencia para ejecutar determinadas obras.

Asimismo, es fundamental que los propietarios realicen mantenimientos en cada una de sus instalaciones, dado que es una medida de seguridad que permite cuidar la propia vida y la de los demás.

El equipo de profesionales técnicos de projectum.es ofrece de forma fiable servicios de ingeniería, arquitectura, tramitaciones técnicas, etc. En este sitio web, es posible encontrar packs de instalaciones para locales comerciales, viviendas, industrias, edificios y oficinas. Los especialistas de Projectum.es se encargan de todo, desde el diseño de instalaciones receptoras de gas hasta la instalación y mantenimiento de fontanería, climatización, protección para incendios y todo aquello que el cliente requiera.



