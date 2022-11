Por qué es tan importante llevar a cabo una Auditoría SEO de una página web Emprendedores de Hoy

El ranking de un sitio web influye, en gran medida, en la reputación online de una marca y el número de ingresos y usuarios que esta pueda generar.

La razón de ello es que si una marca no logra posicionar su plataforma en los primeros lugares de los buscadores, solo podrá ser encontrada y visitada por sus clientes habituales. Para mejorar dicho ranking, una gran opción es contratar un servicio de Auditoría SEO con Francis Romero, especialista en la consultoría, gestión y ejecución de estrategias para campañas publicitarias en línea.

La importancia de contratar un auditor SEO En el mundo digital actual, los usuarios están compitiendo para conseguir un mayor posicionamiento y visibilidad en buscadores como Google y en redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Esta competencia crece todos los días y muchos consiguen aplicar estrategias básicas gracias a tutoriales gratuitos que pueden encontrar en YouTube y plataformas de e-learning. Para conseguir posicionarse por encima de tantos negocios y marcas personales es crucial contratar a un experto en auditoría SEO.

La razón de ello es que estos profesionales se especializan en la detección de elementos clave en una web que deben ser optimizados para alcanzar un mayor ranking en las SERPs (páginas de resultados de los buscadores). A su vez, están capacitados para evaluar la calidad del contenido en una plataforma con base en las tendencias del mercado virtual para ayudar a sus contratistas a potenciar su visibilidad online. Francis Romero es un experto en marketing digital que ofrece a sus clientes la posibilidad de aumentar sus visitas, autoridad de marca, leads y otros beneficios mediante sus soluciones de auditoría SEO.

El papel de un auditor SEO profesional Un especialista en auditoría SEO está capacitado para analizar y ejecutar una serie de soluciones de posicionamiento adaptadas a las necesidades de la web de sus clientes. Entre estas soluciones se encuentra el análisis y detección de keywords (palabras claves) que no todos usan ni conocen, pero que aseguran un mayor ranking en los buscadores. Por lo general, estas palabras clave están enfocadas en un nicho de mercado específico y algunas son extraídas de la competencia para ahorrar tiempo y maximizar resultados. Un auditor SEO también ayuda a las empresas a conocer la velocidad de carga de su página, lo cual es un factor determinante para que Google decida o no posicionar una plataforma. Al mismo tiempo, la mejoría de esta carga incrementa la experiencia del usuario en la primera visita. Además de esto, los auditores SEO como Francis Romero tienen experiencia en la optimización de etiquetas HTML, autoridad de dominio y content marketing.

Francis Romero explica que una vez que se ha implementado una estrategia SEO eficaz en una página web, esta comenzará a mostrar datos claves para ayudar a crecer la marca online. Estos datos están relacionados con los intereses, localizaciones, sexo, edad y otros elementos clave del público, en el cual la empresa necesita enfocarse para maximizar sus resultados.



