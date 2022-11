¿Cómo conseguir una valoración de cuatro o cinco estrellas en Google?, por Data Comunicación Emprendedores de Hoy

Los seres humanos siempre han tenido una inclinación innata a fiarse de lo que dice la comunidad.

Con las empresas, los productos y servicios sucede igual: los compradores tienden a fiarse de lo que dicen otros usuarios acerca de cualquiera de estos tres puntos antes de decidir si comprar o no.

Se trata de un fenómeno llamado la prueba social, esa tendencia que lleva a las personas a hacer lo mismo que han hecho otros, acopiar los comportamientos de los demás a la hora de tomar una decisión.

Se ve muy claro cuando se desconfía de un restaurante porque que está vacío, cuando se corre para reservar una habitación de hotel porque pone que siete personas han hecho la reserva hoy, o cuando no se pide un café porque los compañeros de mesa han dicho que no quieren tomar café.

Es por eso que Google está dando una importancia creciente al perfil corporativo de las empresas, Google My Business donde, entre otras informaciones de valor, se encuentran las valoraciones de otros clientes, en forma de reseñas.

Para una empresa moderna, es sumamente importante contar con una valoración de 4 o 5 estrellas en este ranking. Para lograrlo, agencias de comunicación y marketing digital como Data Comunicación, ofrecen su ayuda para lograr esta valoración en las reseñas Google.

¿Cómo lograr una alta valoración en Google? En el mundo empresarial es un hecho que la reputación vende. Además, está demostrado que alrededor de un 80% de las personas actualmente, hacen una investigación previa en internet antes de comprar un producto o contratar un servicio. De allí que la reputación de una empresa y la valoración de la misma sean tan importantes y la razón por la que las empresas más importantes de la actualidad trabajan tan activamente su reputación corporativa.

Data Comunicación es partner de algunas de las mejores plataformas para la gestión de reseñas en Google. Es por eso que es capaz de ayudar a cualquier empresa a lograr valoraciones de 4 y 5 estrellas en este ranking. Básicamente, lo que hace esta agencia es pedir a los clientes satisfechos de una compañía a través de correo electrónico y/o SMS, que dejen una buena valoración del negocio, incrementando el número de valoraciones y reseñas. Pero eso no es todo, sino que además gestionan, monitorizan, atienden y valoran las reseñas negativas de los clientes. Si son erróneas, desaparecerán. Por último, cada reseña positiva es monitoreada por la agencia para detectar las fortalezas y debilidades de una empresa y ayudarles a mejorar.

La ventaja de un perfil de empresa en Google Actualmente, Google está dando mucha más importancia a los perfiles de empresas que a las propias web corporativas. Esto ha aumentado considerablemente tras la pandemia, donde la compra y venta de productos a través de la web aumentaron considerablemente debido al confinamiento. En este contexto, los e-commerce cobraron más relevancia que nunca antes, por la posibilidad que ofrecen poder acceder a productos y servicios fácilmente desde casa. A raíz de eso, las personas comenzaron a prestar mucha más importancia a las reseñas en la web como una manera de garantizar la fiabilidad de un negocio. Ahora, finalizada la pandemia, esto aún continúa, por lo que las reseñas siguen siendo un factor determinante para la reputación, crecimiento y expansión de un negocio.

Data Comunicación ofrece una manera efectiva, transparente y real de lograr reseñas en Google de 4 y 5 estrellas. Su estrategia ha demostrado generar excelentes resultados que, sumada a la importancia de las reseñas hoy en día, es una de las estrategias de marketing que sin duda alguna un negocio debe considerar.



