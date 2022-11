¿Cuánto cuesta cancelar una hipoteca?, por Cancela Tu Hipoteca Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de noviembre de 2022, 14:01 h (CET)

Un préstamo hipotecario consiste en un proceso en el que se recibe una cantidad de dinero de una entidad bancaria con la condición de devolverla en un tiempo concreto y con intereses. En esta ocasión, se ofrece como garantía el inmueble adquirido.

Gracias a este proceso, las personas pueden obtener una casa propia incluso antes de tener el dinero completo para pagarla. Sin embargo, para dar como liquidada una hipoteca, no basta con haber pagado todas las cuotas de la misma y es necesario considerar todos los trámites legales que deben realizarse para cancelar totalmente una hipoteca. En Cancela Tu Hipoteca ofrecen un servicio de acompañamiento y asesoría que facilita el proceso, ahorra gastos y permite cancelar hipoteca con éxito.

¿Cuál es el precio de cancelar una hipoteca? En el precio de cancelación de una hipoteca se incluyen diferentes gastos. Uno de ellos es el egreso de gestorías especializadas, que alcanza una cantidad de entre 300 a 500 euros. A este se le suman los gastos notariales, ya que la persona debe firmar una escritura notarial de cancelación de hipoteca, la cual legalmente tiene un coste mínimo de 90 euros. Asimismo, se debe considerar el pago de la inscripción en el Registro que asciende a 250 euros.

Por otra parte, es necesario sumar los gastos de liquidación de impuestos en Hacienda. Aunque las cancelaciones de hipoteca no pagan impuestos, requieren de un modelo fiscal y su presentación ante Hacienda como exento. Esto puede realizarse con ayuda de un profesional. En total, el coste aproximado de todo el proceso se ubica en una media de 1500 euros.

¿Existen alternativas? Todos los trámites necesarios para conseguir la cancelación registral de la hipoteca, pueden llevarse a cabo personalmente por el propio interesado, consiguiendo así un ahorro importante al eliminar completamente los gastos de gestión, esos si, se tiene que estar dispuesto a dedicar tiempo a ello y lidiar con cualquier contratiempo que surja.

Otra alternativa es contratar un servicio online como el de Cancela Tu Hipoteca que ofrece un servicio de cancelación que elimina intermediarios y concentra la tramitación en un grupo de notarías colaboradoras. Además, el cliente no debe pagar absolutamente nada hasta que la notaría asignada a su expediente le contacte. El procedimiento que ofrece esta empresa se divide en tres simples pasos: el registro de la solicitud, el trámite de la cancelación y el envío de la documentación y la cantidad total a pagar por este servicio es fija y sin sorpresas. De esta manera, evitar estafas y ahorrar dinero es posible de la mano de profesionales responsables.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.