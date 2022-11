Black Friday en Koröshi Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de noviembre de 2022, 13:41 h (CET)

En muchos países y también en España, el Black Friday representa el día en el que comienzan las ventas de la temporada navideña. Por eso es tradicional ofrecer rebajas extraordinarias en las mercancías. Esta es una de las fechas más significativas del año para todo el comercio.

La firma Koröshi no es la excepción y ha puesto a disposición de su clientela lo último en moda para este próximo Black Friday. La marca española tiene un amplio catálogo de prendas y accesorios irreverentes y que ellos califican de revolucionarios, producidos bajo estrictos criterios de sostenibilidad.

Lo que viene para este Black Friday Fieles a su estilo de no seguir ninguna corriente Koröshi ha puesto a consideración de sus clientes diseños que corresponden a sus nuevas colecciones. Para las mujeres, uno de los elementos más importantes de cualquier look son los zapatos. Este año la firma tiene opciones que van desde las clásicas altas con punta hasta el modelo Chelsea de antelina y plataforma alta.

Otro plato fuerte del catálogo femenino son las cazadoras que van muy a juego con las botas con plataformas altas que marcan la temporada. Las hay de cuero sintético, acolchadas tejidas, largas tipo plumífero o acolchadas. Para romper un tanto con la formalidad navideña Koröshi también tiene en vitrina su nueva colección de jeans. Sobre estas piezas dijeron que los cortes ajustados al cuerpo siguen dominando la escena.

Para combinar los jeans y las faldas, Koröshi tiene a disposición distintas líneas de blusas, jerséis, sudaderas y camisetas con distintos estampados y materiales. La variedad de opciones no solamente está en el tipo de piezas, sino también en los materiales, los estampados y los cortes. En su vitrina Koröshi presenta distintos cuellos, mangas cortas o largas y colores.

Para los hombres también hay muchas opciones En esta temporada Black Friday de Koröshi los hombres también son protagonistas de esta firma. Al igual que ocurre con la línea femenina, para los hombres todo está permitido. Aquí destacan las chaquetas de cuero sintético de las líneas All Day Inn y FW 23 donde prevalecen los colores oscuros que se pueden combinar fácilmente.

En el departamento de jeans el corte prevalentes para este Black Friday es el que viste a la altura de la cadera. La bota estilo cónico que se ajusta a la pierna y los teñidos prelavados continuarán marcando el sendero y ha sido la apuesta de Koröshi. Para la parte superior, los caballeros contarán con camisas, polos, suéteres de punto y las camisetas.

En cuanto al calzado masculino, lo deportivo es lo que se impone por lo funcional. Servirá tanto para las fiestas como para el día a día. Zapatillas, sneakers y botines deportivos son su propuesta para este 2022. Sin llegar a ser totalmente formales sus botines negros tipo Chelsea con efecto piel son su opción para gustos más conservadores.



