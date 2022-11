POS Potential para conseguir la excelencia operativa en los procesos comerciales Emprendedores de Hoy

En consecuencia a la generalización de la entrega al punto de venta mediante plataformas, los fabricantes han perdido la visibilidad de sus ventas en tienda.

Además, tienden a dar a sus vendedores objetivos únicamente relacionados con la visibilidad de los productos, dejando de lado el objetivo comercial principal que es vender más y mejor.

No obstante, gracias a los beneficios de las nuevas tecnologías es posible tener acceso a datos de sell-out por tienda, mejorando la eficiencia de los procesos comerciales. Esto es lo que propone POS Potential, una empresa dedicada a la gestión y al análisis de datos comerciales para compañías de gran consumo y retail, ayudándolas a mejorar su excelencia operativa a nivel del punto de venta.

¿Qué soluciones de Business Intelligence mejoran la eficiencia en los procesos comerciales? Los datos de compra se han convertido en un tesoro valioso para las empresas. La razón es que estos indicadores son el resultado de todos los esfuerzos de los distribuidores y fabricantes para satisfacer las necesidades del consumidor. Debido a esto, analizar esta información de manera adecuada influye en el rendimiento de la cadena comercial de una organización.

A partir de la necesidad de obtener estos datos de una manera más fácil y de confianza surge POS Potential. La empresa ha desarrollado soluciones de Business Intelligence, ofreciéndole a sus clientes un universo potente de benchmark. Esto lo consiguen mediante la perfecta combinación de datos de sell out (ventas reales al consumidor de cada tienda), información de CRM y de paneles de venta e, incluso, datos de sell in (ventas con respecto a ventas realizadas por entrega directa). Toda esta información es simplificada a través de sistemas de smart data, proporcionando una visión perfecta sobre las acciones que se deben tener en cuenta para mejorar la calidad de la comercialización en los puntos de venta.

Gracias a estas herramientas, las empresas pueden controlar situaciones como roturas de stock, optimizar los procesos de surtido y distribución y, en definitiva, crear promociones eficaces que mejoren la rentabilidad y la presencia de los fabricantes en el mercado.

El valor diferencial de POS Potential en el mercado POS Potential ha revolucionado el sector de gestión de datos porque a diferencia de otros servicios, no son un generalista de base de datos, por el contrario, es una empresa especializada en el mundo del gran consumo.

Para eso cuentan con una capacidad técnica muy alta y con un equipo de profesionales experimentados en el desarrollo de ventas y en gestión de productos que conocen exactamente qué es lo que necesitan los clientes para ser más eficientes en sus procesos comerciales. La adaptación de cada solución es completamente personalizada y con la rapidez de ejecución necesaria que exige el sector.

La alta capacidad técnica y la excelencia de los profesionales de la empresa, le ha permitido a POS Potential contar con una destacada cartera de clientes, los cuales hacen eco de los beneficios que han recibido gracias a las soluciones tecnológicas de la compañía.



