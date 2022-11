Seguro de viaje para Navidad de la mano de Coverontrip Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de noviembre de 2022, 13:12 h (CET)

Durante la Navidad es común que las personas viajen a su ciudad natal, conozcan nuevos lugares y hagan visitas al extranjero, pero no todas suelen comprar un seguro para estas experiencias.

La empresa Coverontrip recomienda a sus clientes contratar un seguro de viaje con su equipo de expertos en el área, ya que durante dicha época también son comunes los retrasos en los vuelos por exceso de turistas. De igual forma, existen retrasos por tormentas de nieve y accidentes en carretera como consecuencia del clima que pueden ser resueltos rápidamente con este tipo de servicios profesionales.

¿Por qué escoger un seguro de viaje para Navidad? Los seguros de viaje resultan bastante útiles para resolver problemas generados por gastos inesperados como, por ejemplo: salud y farmacéuticos, incremento del pasaje del vuelo, productos y servicios, etc. Además, muchos países alrededor del mundo exigen que los visitantes posean un seguro de viaje para poder ingresar a los mismos. Esto es aplicable para todas las épocas del año y en navidad se añaden nuevas necesidades que requieren de este tipo de servicios como el estar preparado para el frío y las afecciones que puede generar. De igual forma, viajar en navidad resulta complicado y una segunda opción integrada en el seguro de viaje será crucial para no llegar tarde a la ciudad o país destino. Coverontrip también explica que este tipo de seguros ofrece la protección del equipaje, lo cual es importante en Navidad, una época común para las pérdidas de maletas debido al exceso de personas y la rapidez de los servicios.

Los beneficios de los seguros de viaje para Navidad, con Coverontrip Hoy en día, Coverontrip es reconocido por ofrecer una serie de soluciones en sus seguros de viaje, incluyendo coberturas anti-Covid19 para que sus clientes puedan viajar con tranquilidad. Esta cobertura resulta ideal en las épocas navideñas donde la aglomeración de personas aumenta de manera considerable y los riesgos de contraer la enfermedad son mayores. Además, para quienes planean viajar el extranjero, un seguro de viaje puede ser estrictamente necesario si el país tiene un brote de virus mayor a lo normal. Lo mismo ocurre si el viajero proviene de una región que se encuentra en dicha situación de brote. Coverontrip y sus soluciones también son muy demandadas porque la empresa siempre se mantiene innovando a través de las nuevas tecnologías y experiencias digitales. Un ejemplo de ello es su servicio SmartCOTS, el cual permite a los asegurados recibir una compensación adecuada por pérdidas o retrasos en sus vuelos de manera automática. También poseen una aplicación para configurar y solicitar el seguro de forma rápida desde un dispositivo móvil.

Coverontrip es una empresa exclusiva y moderna que está conectada con la nueva era digital para dar a sus usuarios una experiencia de seguro de viaje eficaz para Navidad incluyendo además información extra y gratuita en sus redes sociales sobre experiencias, consejos y tips para viajar mejor.



