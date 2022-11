La UPC School refuerza su oferta de másters y posgrados executive

Dirigir con confianza, con una estrategia sólida y capacidad innovadora se convierte en un activo importantísimo para cualquier empresa o unidad que busque seguir creciendo. Los programas executive de la UPC School, que detallamos a continuación, tienen como objetivo reforzar, precisamente, las habilidades profesionales y personales que permitirán liderar el negocio desde la optimización de los procesos, la gestión positiva de los equipos, el uso crítico y razonado de las tecnologías disruptivas y la mejora continua de la experiencia del cliente. Para acompañar el proceso de aprendizaje, los programas UPC School cuentan en sus equipos docentes con los líderes de las empresas referentes en cada especialidad.





Dirección IT

Posgrado en CIOs Executive Program. Inicio: 10 de febrero de 2023 (semipresencial). Visión aplicada de la dirección IT para formarse como Chief Information Officer (CIO). Comprende la estrategia IT y el alineamiento IT-negocio, la gestión de recursos y la innovación. Dirigido especialmente a perfiles de middle management con vocación para liderar el área IT en su globalidad.





Posgrado en Dirección de la Transformación Digital. Inicio: 3 de febrero de 2023 (semipresencial). Las empresas de cualquier sector deben adaptar sus estructuras y funcionamiento a los nuevos modelos de negocio y a los diferentes entornos competitivos. Programa para liderar de forma integral la transformación digital en las organizaciones.





Dirección empresarial

MBA en Business Analytics. Inicio: 20 de enero de 2023 (presencial). Las organizaciones que capitalizan grandes cantidades de datos han empezado a aplicarlas a la resolución de nuevos retos comerciales, operacionales o financieros. Programa único en combinar la estrategia de management con las más avanzadas herramientas analíticas.





Máster en Dirección y Organización de Empresas. MBA. Inicio: septiembre de 2023 (presencial). Programa pensado para adquirir nuevas aptitudes para coordinar proyectos y equipos en las distintas áreas de la empresa: finanzas, marketing, ventas, recursos humanos u operaciones.





Máster Executive MBA en Dirección y Gestión de Empresas. Inicio: octubre de 2023 (presencial). Formación con una visión estratégica y global de las diferentes áreas de la empresa para el desarrollo de competencias de gestión y toma de decisiones en las distintas áreas funcionales.





Dirección en logística y producción

Máster en Dirección de la Producción. Inicio: octubre de 2023 (presencial). Programa de excelencia en l’ámbito de la dirección de la industria 4.0 en el entorno privilegiado del CIM UPC.





Máster en Executive en Supply Chain Management. Operaciones y Logística. Inicio: octubre de 2023 (presencial). La digitalización, resiliencia y sostenibilidad son la base de los nuevos modelos de negocio logísticos. Máster diseñado para definir estratégicamente la cadena de aprovisionamiento y liderarla con éxito.





Máster en Organización e Ingeniería de la Producción y Dirección de Plantas Industriales. Inicio: octubre de 2023 (presencial). Programa de liderazgo en ingeniería y gestión de los procesos fabriles, planificación de la producción y diseño de plantas sobre la base del lean manufacturing.





Posgrado en Organización e Ingeniería de la Producción y Dirección de Plantas Industriales. Inicio: marzo de 2023 (presencial). Habilidades directivas y técnicas avanzadas para mejorar la producción de la empresa industrial.