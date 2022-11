El IVAJ clausura su 'Congrés de Joventut' analizando las competencias en las que debe formarse la juventud Comunicae

miércoles, 16 de noviembre de 2022, 16:09 h (CET) El director del área internacional del CISE, José Carlos Ceballos, explicó cómo han incorporado en el CISE distintas competencias y educación no formal para proyectos destinados a mejorar la sociedad Fomentar e impulsar la adquisición de competencias y capacidades en las personas jóvenes puede convertirse en una potente herramienta de desarrollo social y económico, es la principal conclusión de la conferencia de José Carlos Ceballos, director del área internacional del Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), que ha tenido lugar en la última jornada del ‘Congrés de Juventut. Políticas PostZ’, organizado por el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).

Durante la ponencia, se ha hablado de las competencias más valoradas en los últimos años, así como de las ocho competencias de aprendizaje permanente que la Unión Europea ha definido y que van a marcar el desarrollo educativo y de la sociedad.

Además, el ponente ha incidido en que la educación formal tiene muchas cosas buenas, aporta conocimientos y funciona como ascensor social, pero hay otras cuestiones a las que no llega, igual que la no formal. Por eso, la clave es fomentar la combinación de ambas para el desarrollo de las personas jóvenes, pero también de una sociedad crítica y en constante evolución.

Ceballos ha explicado que en el CISE utilizan el marco Entrecomp, un marco de referencia completo, flexible, multi-propósito y un punto de partida para acercar las competencias más demandadas y el aprendizaje constante a las personas jóvenes y conseguir que mejoren su empleabilidad y puedan desarrollar proyectos con impacto social.

‘Congrés de Juventut. Políticas PostZ’

El Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha reunido en este congreso a más de 200 profesionales de la juventud de toda la Comunitat Valenciana y a jóvenes y responsables políticos para analizar los retos a los que se enfrenta esta generación postmilenial y cómo llegar a ellos desde las políticas públicas.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.