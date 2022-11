La factura electrónica obligatoria, una herramienta económica y eficiente Emprendedores de Hoy

Una de las problemáticas actuales que se observa alrededor del mundo es la brecha digital, es decir, la diferencia entre quienes tienen acceso a las herramientas digitales y quienes no.

Esta situación no solo se puede ver a nivel social, sino también en el sector productivo y laboral. Muchas empresas se quedan estancadas al no implementar las nuevas herramientas que provee la era digital. Una de ellas es la factura electrónica obligatoria, cuyo desarrollo ha agilizado enormemente los procesos de facturación, e incluso los gobiernos han aprobado normas para promoverla y regularla, como la Ley Crea y Crece en España. En este camino, es importante que existan entidades como Artáiz Asesoría Tecnológica, para ayudar a las empresas a adaptarse a este nuevo formato digital.

Beneficios de la facturación electrónica El principal beneficiado por la implementación de la factura electrónica es el medioambiente, gracias al ahorro en papel y a la reducción en la cantidad de desechos. Además, las empresas reducen los costes de impresión y de envío postal. Trabajar con este formato también agiliza los ciclos de tramitación y el cobro de las facturas, automatiza la revisión y aprobación de las facturas recibidas, vuelve más eficientes los flujos de trabajo y ahorra espacio de almacenamiento.

Otro punto imprescindible es que disminuye los errores humanos y el riesgo de recibir facturas falsificadas. Por otro lado, cabe añadir que la factura electrónica simplifica el comercio entre países, porque utiliza los mismos estándares y formatos, y se puede integrar en las aplicaciones que las empresas utilizan a nivel interno.

La implantación de la factura electrónica obligatoria Ante los beneficios y la expansión del uso de la facturación electrónica, el Congreso español aprobó en septiembre del 2022 la Ley Crea y Crece que, entre otras cuestiones, establece la obligatoriedad de la factura electrónica en todas las relaciones comerciales. Si bien la norma prevé un plazo antes de entrar en vigor para que las empresas se adapten, estas deberán incorporar obligatoriamente la factura electrónica en un periodo de dos años. En este nuevo contexto, Artáiz Asesoría Tecnológica proporciona asistencia durante el proceso de adaptación.

Artáiz Asesoría Tecnológica facilita a las pequeñas y medianas empresas su proceso de digitalización, al acercarles herramientas informáticas que les ayuden a ser eficientes, ahorrar y brindar una mejor experiencia al cliente. Actualmente, destacan dentro del mercado por ofrecer un servicio de firma electrónica para todo tipo de documentos, soluciones de automatización contable para asesores y asistencia en la implementación de la factura electrónica obligatoria.



