El pizzero español de Il Cortile, Marco Bianchi, campeón del mundo de pizza picante Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de noviembre de 2022, 12:26 h (CET)

El predilecto de muchas personas es el restaurante italiano en Valencia II Cortile. Estas no pueden resistirse a su extraordinaria propuesta culinaria, caracterizada por la variedad y los sabores y aromas inigualables.

Además, la fama y la reputación de este local ha incrementado gracias a Marco Bianchi, propietario de este afamado grupo, quien en este mes de octubre se llevó el título de campeón del mundo de pizza picante. Este evento fue organizado por la Associazione Pizzerie Italiane (API), el cual se llevó a cabo en el municipio Scalea de Italia. En el mismo compitieron varios participantes internacionales.

Todos los detalles sobre el título de campeón del mundo de pizza picante que se llevó Marco Bianchi Quienes conocen a Marco Bianchi saben su gran amor por la pizza y los deliciosos sabores que logra en la cocina. Quienes desconocían su talento ya no tienen ninguna duda, pues él lo ha demostrado al ganarse el premio de Campeón del Mundo de Pizza Picante.

El título obtenido corresponde a la categoría Pizza Margarita D.O.C, la cual es la preferida entre los italianos. Durante la competición, cada uno de los participantes tuvieron que preparar una pizza a base de ingredientes como pomodoro San Marzano, mozzarella di Buffala, aceite de oliva, orégano y albahaca fresca.

La pizza del pizzero Mariano Bianchi fue bautizada por él con el nombre de Sua Maestra, que en castellano significa “Su Majestad”. En esta predominaban los colores de la bandera italiana y los productos de proximidad como el AOVE de “Alma Picante”. El secreto del sabor lo tiene Bianchi muy bien guardado. Pero lo que todos saben es que esta preparación le hizo honor a su nombre.

Bianchi no solo marcó la diferencia en la mencionada categoría. También se convirtió en subcampeón del mundo en la categoría Pizza Gourmet, en la que se valoró la cocción y el aspecto general de la pizza, la innovación, la fusión de sabores y las técnicas de cocina.

En el evento gastronómico, que transcurrió específicamente los días 17,18 y 19 de octubre, participaron 400 personas de más de 12 países, quienes compitieron en 10 categorías oficiales. Los veredictos finales los comunicaron más de 40 jueces profesionales.

Sobre la trayectoria del restaurante Il Cortile El restaurante II Cortile, el cual tiene cinco sedes en la ciudad de Valencia, es hoy en día uno de los más reconocidos en la comunidad. En este lugar se fusiona la cocina tradicional con la alta cocina, dando como resultado una carta que incluye una diversidad de pastas y pizzas gourmet elaboradas con productos frescos y la de más alta calidad.

Los clientes, además de comer delicioso y al mejor estilo italiano, reciben una excelente atención para que disfruten un rato agradable con la familia y los amigos.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.