PLAGAS MADRID: ¿Cómo encontrar los mejores servicios de control de plagas?

Si hay plagas merodeando por una casa, hay varios peligros que hay que tener en cuenta. Los roedores pueden dañar la estructura de la casa y multiplicarse rápidamente con sus nidos en el ático, las paredes o debajo de la propia vivienda Los insectos pueden introducirse en los alimentos y sus picaduras tienen el potencial de transmitir enfermedades infecciosas (parasitosis).

Las plagas tienen diferentes formas y tamaños, por lo que es muy importante saber cómo encontrar los mejores servicios de control de plagas hoy en día.

¿Por qué es tan importante el control de plagas?

Las plagas se sienten atraídas por las casas o negocios por una serie de razones. Puede ser una fuente de calor durante los meses de invierno o una fuente de aire fresco durante los meses más cálidos.

El olor de la comida puede recorrer una distancia considerable. Algunas plagas entran en una estructura porque intentan hacer un nido para criar a sus crías y otras veces las plagas buscan tener una fuente de agua.

Con demasiada frecuencia, el control de plagas es reaccionario, lo que significa que no se intenta controlar las plagas hasta que se encuentran en un lugar donde no deberían estar.

El problema es que a las plagas les encantan los rincones profundos, oscuros y húmedos de las instalaciones, por lo que es probable que pasen desapercibidas.

Con los servicios proactivos de control de plagas que cuidan de las propiedades, no habría que preocuparse de un día recibir una desagradable sorpresa.

¿Es realmente una plaga?

Algunos invasores pueden ser molestos, pero no están clasificados oficialmente como plagas porque normalmente no suponen un riesgo para el ser humano. Los invasores como las cucarachas, los grillos o los ciempiés, suelen aparecer cuando por ejemplo una puerta no está bien sellada.

Cuando se vean a estos invasores, es un indicio que indica que la estructura no está bien sellada. Si no se toman las medidas adecuadas, es muy probable que en un futuro próximo se produzca un verdadero problema de plagas.

¿Cuáles son las vías de entrada habituales de las plagas?

La principal forma en que las plagas entran en el hogar es en el momento en que se abre una puerta durante un rato o se abre una ventana sin una mosquitera que la proteja, es el momento en que una plaga puede decidir visitar la casa o negocio.

Una de las formas más sencillas de detener las plagas es asegurarse de que las puertas exteriores permanezcan cerradas cuando no se utilicen. Esto es especialmente importante en el caso de las puertas exteriores que conducen a una cocina o a áreas cercanas a zonas de almacenamiento de residuos.

Las puertas que no cierran bien también son un punto de entrada habitual para las plagas. Aunque la puerta esté cerrada, los pequeños espacios alrededor de las juntas son perfectos para que las hormigas, las arañas y otras plagas encuentren una forma de invadirlos.

Hay que asegurarse de que las juntas se inspeccionan periódicamente para garantizar la eliminación de este punto de entrada y sustituirlas inmediatamente.

Cualquier otro punto de acceso fuera de la estructura es también un punto potencial de invasión de plagas. Esto podría significar que los conductos de ventilación, las grietas sin sellar alrededor de las tuberías o los cables, o incluso los conductos son aptos para que accedan a través de ellos.

Todos los puntos de entrada deben estar debidamente sellados con materiales aprobados y cualquier zona de ventilación debe estar cerrada con algún tipo de malla.

Sin embargo, incluso con todas las rutas de entrada de plagas comunes cubiertas, todavía hay maneras de que las plagas entren en la casa. Una grieta en los cimientos de hormigón, una pequeña grieta en una pared debido a una estructura que se mueve o se desplaza.

Hay que inspeccionar la propiedad regularmente

Los servicios de control de plagas son maravillosos cuando hay una plaga confirmada que necesita ser eliminada.

Es aconsejable realizar una inspección de la propiedad al menos una vez al mes para asegurarse de que no hay lugares por los que pueda entrar ninguna plaga.

Para ello, se recomienda seguir la regla de los 6,3 mm cuando se busquen espacios que hagan vulnerable el interior de una estructura. Esta norma es importante porque algunos roedores, como el ratón, son capaces de colarse por una abertura de sólo 0,25 pulgadas de diámetro. Cualquier espacio exterior tan grande o más debe ser sellado porque, de lo contrario, las plagas tendrán fácil acceso al interior.

Hay que asegurarse de que cualquier sellador que se utilice sea resistente al tipo de plaga.

También existe la "regla de la luz del sol". Si hay huecos en el exterior de la estructura que permiten que la luz del sol entre desde el exterior, entonces este es un espacio lo suficientemente grande como para que las plagas se arrastren.

Estos puntos de entrada pueden ocurrir en cualquier lugar. Si se ve que entra luz del exterior por debajo de una puerta o ventana, por ejemplo, habrá que sellar estos puntos.

Se puede ganar la guerra contra las plagas

Se puede apreciar en el número de plagas de ratones y ratas, que intentan entrar con el cambio de estación. Es un comportamiento normal. Sólo significa que los enfoques proactivos y reactivos deben ser llevados al siguiente nivel.

Es el momento de ponerse en contacto con una empresa especializada en el control de plagas, con ellos se podrá ganar la guerra contra estos invasores.

Las empresas especializadas en control de plagas disponen de técnicos expertos en control de plagas para una gestión integral de los servicios de saneamiento.

Todas las intervenciones de desinfección de habitaciones actuales tienen como objetivo: empresas, instituciones, gimnasios, centros de bienestar, tiendas de alimentación, centros de producción, hogares, oficinas, almacenes, etc.