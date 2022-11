Covirán desembarca en Twitch de la mano de Siro López y Antoni Daimiel Comunicae

miércoles, 16 de noviembre de 2022, 12:25 h (CET) La Cooperativa acelera en su estrategia para llegar a nuevas audiencias a través de acuerdos con streamers y primeras figuras con quienes abordar distintas temáticas: desde deporte, hasta ocio o alimentación saludable. ‘Coolab’ es la nueva marca con la que Covirán activará esta unión de talento, por el que pasarán en su primera edición el base revelación de la ACB Lluis Costa o la doble medallista olímpica de Vela, Natalia Via-Dufresne Covirán da un paso más en su propósito de seguir conectado con las nuevas audiencias poniendo en marcha una serie de eventos en Twitch para crear contenido de la mano de algunos de los streamers más conocidos del país.

El primero de ellos se celebrará esta semana junto a los conocidos periodistas deportivos Siro López y Antoni Daimiel, con un programa en directo en el que ambos comunicadores charlarán con deportistas de primer nivel de los deportes más diversos, todos ellos patrocinados por Covirán. En el encuentro, que se producirá en el canal de Siro López, estarán deportistas como el base revelación de la Liga Endesa, Lluis Costa -jugador del Covirán Granada de Baloncesto- o la doble medallista olímpica de Vela, Natalia Via-Dufresne, impulsora del equipo Dorsia Covirán Sailing Team.

Sobre Coolab by Covirán

Covirán ha bautizado estos acuerdos con streamers como los ‘Coolab’, que se materializará, precisamente, en colaboraciones de diversa naturaleza, siempre focalizadas en generar contenido interesante para la audiencia.

La programación de estos ‘Coolabs’, se irá desvelando paulatinamente y contempla no sólo acercarse al mundo del deporte, si no que, de la mano de diversos creadores y creadoras de contenido, se abordarán temas como estilo de vida, alimentación saludable o compartir momentos especiales con todas aquellas personas que quieran sumarse a participar.

El universo de Contenidos de los ‘CooLab’ no se limitará únicamente a Twitch, sino que los comprenden un completo ecosistema de contenidos transmedia que, centrados en las casi dos horas de directo, producirá contenidos para otras plataformas como Instagram, Twitter y Tiktok.

Dentro de juego, el primer Coolab by Covirán, dedicado al deporte

El primer ‘Coolab’ by Covirán se desarrollará el próximo viernes, 18 de noviembre, a las 16:30h y contará con los míticos periodistas deportivos Siro López y Antoni Daimiel. La retransmisión especial en directo se denomina "Dentro de juego" y en ella ‘intentarán’, hablar de todo, menos de fútbol antes de que el Mundial de Fútbol capitalice toda la atención.

Los locutores, además, estarán acompañados por deportistas profesionales -muchos de ellos patrocinados por Covirán- de quienes se podrán descubrir historias y anécdotas: Lluís Costa y David Iriarte, del Covirán CB Granada de la Liga ACB; conocer mejor el deporte adaptado con Francis Sánchez y la jugadora Encarni Betanzos del Covirán Churriana Inclusivo.

Además los espectadores se sorprenderán con el mundo de la vela charlando con Nuria Sánchez Nomdedeu y la olímpica Natalia Vía-Dufresne del Dorsia Covirán Sailing Team, así como con las historias de las pistas y las escuelas base con el equipo femenino de Voley de Atarfe.

Información, entrevistas, anécdotas y sorpresas que podrán disfrutarse en directo, y de forma totalmente gratuita, en el canal de Twitch de Siro López. (https://www.twitch.tv/sirolopez56)

