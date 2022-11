CHEP Automotive publica el primero de una serie de informes sobre las tendencias en la cadena de suministro Comunicae

miércoles, 16 de noviembre de 2022, 12:29 h (CET) El líder global en soluciones de embalaje reutilizables explica cómo la cadena de suministro del sector del automóvil está respondiendo a los trastornos de la cadena de suministro y a los elevados gastos de los envíos intercontinentales CHEP, el experto en soluciones para la cadena de suministro, ha publicado el primero de una serie de informes sobre las tendencias en la cadena de suministro – 5 TRENDS AT A TIME OF SKY-HIGH SHIPPING COSTS.

Los informes tratan algunos de los factores socioeconómicos que afectan actualmente a la cadena de suministro del sector del automóvil en todo el mundo, como la inestable trayectoria de los gastos de envío o los desafíos que supone la producción de chips, que han pasado a formar parte del desarrollo del automóvil, y el aumento de los precios de las materias primas. Como líder en soluciones de pallets y contenedores basadas en la economía circular, CHEP estudia qué contraestrategias son tendencia en la actualidad en la cadena de suministro.

El llamamiento a afrontar el desafío de lograr un futuro sin emisiones es más fuerte que nunca y la electrificación se considera la solución a las altas emisiones procedentes del transporte. Sin embargo, los gastos de envío intercontinental se han disparado en un momento en el que los fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés) y de baterías tienen que ingeniárselas para hacer vehículos eléctricos más asequibles para el consumidor. El informe de CHEP pretende poner de relieve cómo la incertidumbre de la cadena de suministro abre el camino a soluciones innovadoras como:

nuevas opciones de rutas

la reducción de la brecha que existe entre los precios al contado y los gastos de envío a largo plazo

una nueva ola de externalización cercana (nearshoring)

la adopción de herramientas de visibilidad global de la cadena de suministro

la colaboración en el transporte

la optimización del espacio de los contenedores

la supresión de los kilómetros de transporte vacíos "Nunca ha habido un mejor momento en la industria del automóvil para comenzar a considerar no solo lo que se obtiene y de dónde (o las rutas que se utilizan), sino cómo se transporta. Estamos muy contentos de poder compartir nuestra experiencia en este nuevo informe y divulgar nuestro mensaje circular de colaboración", afirma Sean Maguire, jefe de Programa y Estrategia de Vehículos Eléctricos en CHEP.

CHEP ha sido una empresa pionera en cuanto a la economía circular en la cadena de suministro desde el principio y ha servido de referente con su modelo de pooling para compartir y reutilizar los pallets y contenedores que ha eliminado los envases de un solo uso. CHEP no solo ofrece soluciones de embalaje por sistema pooling a sus clientes, sino también servicios de optimización del transporte que se basan en cuatro pilares: mejora de la red de plantas, programa de transporte, servicio multimodal y colaboración en el transporte.

Los componentes esenciales del programa Zero Waste World (ZWW) (un mundo con cero residuos), encabezado por CHEP, son eliminar residuos y poner fin a las rutas de transporte con camiones vacíos. Como iniciativa de colaboración, ZWW lleva más allá este concepto de circularidad en la cadena de suministro para ayudar a las empresas líderes mundiales a crecer mientras crean valor para la sociedad en su conjunto.

Acerca de CHEP

CHEP es uno de los negocios de logística más sostenibles del mundo. Ofrece un modelo circular basado en compartir y reutilizar sus más de 345 millones de pallets, cajas y contenedores en sectores como los de bienes de consumo de rápida rotación, productos frescos, bebidas, comercio minorista, automoción y fabricación en general. Con 11.500 empleados, CHEP es parte del Grupo Brambles y opera en aproximadamente 60 países.

www.chep.com │ www.brambles.com

