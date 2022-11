Tendencias marketing y comunicación para el sector B2B Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de noviembre de 2022, 12:22 h (CET)

Las nuevas tecnologías y el metaverso han ocasionado un cambio de paradigma en los hábitos de compra, esto ha hecho que las compañías busquen alternativas eficientes para ocupar un espacio en la mente de sus clientes.

En este sentido, contar con una estrategia adecuada de marketing y comunicación es un elemento favorable para alcanzar los objetivos empresariales.

No obstante, implementar un plan de comunicación y marketing verdaderamente efectivo, requiere de una adecuada investigación y aplicación de técnicas específicas. En este sentido, contar con especialistas como Perfecta Comunicación es una opción recomendable. Su equipo de profesionales, liderado por Jenifer Quintanilla, periodista y experta en marketing, se encarga de brindar el asesoramiento integral que requieren las empresas para crecer de manera exponencial.

Servicios integrales para empresas B2B El equipo de profesionales de la empresa, es fiel creyente de que la personalización de las estrategias de marketing es un factor decisivo para alcanzar los diferentes objetivos comerciales, es por eso que sus servicios se ajustan a las necesidades de sus clientes.

No obstante, también tienen soluciones prediseñadas integrales que sus clientes pueden elegir para agilizar el cumplimiento de sus objetivos. Entre ellas, se encuentran: el desarrollo de estrategias de funnels de ventas en LinkedIn, generación de contenidos para newsletters y la optimización de la web para SEO. También coordinan estrategias integrales de comunicación, campañas de publicidad digital programática, nativa y contextual, sin olvidar las acciones de email marketing dirigidas a clientes potenciales o dormant.

La importancia de contar con asesoría personalizada en estrategias 360 de marketing y comunicación Manteniendo como norte su objetivo de ayudar a las empresas a crecer, Perfecta Comunicación brinda asesoramiento personalizado para que las empresas puedan alcanzar sus objetivos de awareness y ventas. Para eso, cuentan con una red de partners y herramientas innovadoras del sector, que les permiten posicionar las marcas en top of mind de su target.

Basándose en la experiencia de más de una década escuchando las necesidades y objetivos de sus clientes, los profesionales proponen ideas innovadoras y creativas para conseguir los resultados, aprovechando el talento de la organización.

Luego, organizan conjuntamente con sus clientes el calendario de acciones a fin de optimizar todos los recursos y explorar nuevas oportunidades de negocios.

A través de un engranaje perfecto entre el talento de las empresas con los conocimientos vanguardistas y el análisis de datos, logran que las marcas puedan transmitir eficazmente el mensaje a sus públicos, alcanzar mayor rentabilidad y mejorar su reputación en el competitivo mercado empresarial.

Rellenando un sencillo formulario, que se encuentra en la página web de Perfecta Comunicación, los usuarios pueden solicitar mayor información de los servicios de la empresa y así recibir la asesoría profesional que necesitan para consolidarse como referentes en su sector.



