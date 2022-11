La marquetería Versalles vuelve a ser tendencia, por Naturarte Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de noviembre de 2022, 12:11 h (CET)

Los suelos de madera mejoran el nivel decorativo de una estancia, puesto que disponen de vetas y matices que solo la naturaleza puede ofrecer.

En este sentido, las irregularidades en los nudos y las variaciones en el tono no pueden ser reproducidas por los laminados o los compuestos sintéticos. Además, con el mantenimiento correcto, este tipo de productos resultan durables y resistentes.

Actualmente, una de las variantes que es tendencia es la marquetería Versalles que ofrece la firma Naturarte. Esta empresa se especializa en parqués de alta calidad y tarimas de lujo, tanto para interiores como para exteriores. Además, cuentan con un equipo propio de instaladores especializados que se ocupan de todo el proceso. Esto incluye la retirada del suelo antiguo y todas las acciones necesarias para que el piso quede en perfectas condiciones.

La marquetería Versalles está en auge Esta empresa ha creado una línea de suelos de marquetería Versalles debido a un resurgimiento en el interés que produce este tipo de parqué inspirado en el famoso palacio francés. La historia señala que durante el siglo XVIII se reemplazó el pavimento de mármol por motivos geométricos en madera que pasaron a cubrir los suelos de distintos palacios, castillos y casas señoriales europeas.

A día de hoy, este tipo de suelos sigue proporcionando suntuosidad a las estancias. En particular, esta colección de Naturarte cuenta con una amplia variedad de diseños con patrones geométricos que son realizados artesanalmente en madera. En todos los casos, los paneles son cuadrados y en su interior las tablillas de madera forman distintas combinaciones geométricas.

Además, durante la instalación se coloca una faja perimetral a lo largo de toda la estancia para que estos paneles queden centrados. Actualmente, esta empresa instala estas tarimas de lujo para interiores en España y también las exporta.

¿Cuáles son los consejos para mantener y conservar un suelo de lujo de madera? Según aconsejan los expertos de Naturarte es conveniente prevenir los cambios bruscos de temperatura y humedad para evitar contracciones y expansiones de la madera. Para esto es posible emplear humidificadores y regular la temperatura de la calefacción. Tampoco es conveniente que estos suelos estén expuestos al contacto directo con el sol, ya que así podría alterarse el color.

Asimismo, para limpiar es necesario evitar productos abrasivos o máquinas que desprendan calor y humedad porque cualquiera de estos elementos podría dañar el barniz. También es conveniente estar atento ante cualquier derrame de líquido. Cuando esto sucede, lo aconsejable es secar y limpiar al momento.

Las tarimas de lujo que integran la colección de marquetería Versalles de Naturarte son productos de alta calidad y de exportación. Con estos suelos es posible proporcionar un aire elegante y distinguido a distintos tipos de estancias interiores.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tendencias marketing y comunicación para el sector B2B La marquetería Versalles vuelve a ser tendencia, por Naturarte Los muebles de jardín, exterior y terraza de Muebles Exterior Sale a la venta la Tucano De Luxe de Tucano Bikes a 1.290 € La Fuerza del Colágeno, The Collagen Forze