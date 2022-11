Marcos de Quinto se convierte en nuevo accionista de 7NN Televisión Comunicae

miércoles, 16 de noviembre de 2022, 11:05 h (CET) 7NN ha dado entrada en su accionariado a Marcos de Quinto, ex vicepresidente ejecutivo mundial de la Compañía Coca-Cola y ex portavoz de economía en el Congreso de los Diputados por Ciudadanos 7NN ha dado entrada en su accionariado a Marcos de Quinto, ex vicepresidente ejecutivo mundial de la Compañía Coca-Cola y ex portavoz de economía en el Congreso de los Diputados por Ciudadanos, formación que abandonó en 2020 al discrepar con la decisión de apoyar unos estados de alarma, que posteriormente resultarían inconstitucionales.

Con este movimiento, 7NN pretende acelerar el desarrollo de este nuevo medio de comunicación, inspirado en la cadena FOX News, que ya cuenta con una audiencia de 1.833.667 hogares en España (Fuente: Kantar Media, Samsung TV, Google Analitycs, Orange TV y Vodafone TV, dato octubre 2022) y con una previsión de 2.500.000 de hogares en diciembre del 2022.

7NN cuenta en este momento con cobertura nacional; en TDT de más del 50% de territorio nacional y que llegará al 100% en el 1º trimestre del 2023, además de estar presente en las principales plataformas digitales y OTT como Samsung TV, Orange TV, Vodafone TV, Tvify y Twitch y en breve en Movistar+.

Marcial Cuquerella, CEO de 7NN ha indicado que: "7NN pretende ser la alternativa al actual duopolio informativo (A3Media y Mediaset) y al resto de televisiones, privadas y públicas que o bien mantienen una línea editorial 'homogénea' en favor del poder establecido, o bien están sustentadas en gran parte por subvenciones directas o publicidad institucional. Con la incorporación de Marcos no solo reforzamos nuestra estructura de capital, sino que nos beneficiamos del conocimiento y experiencia publicitaria de uno de los más grandes profesionales de nuestro país".

Marcos de Quinto ha señalado que "mi entrada en 7NN responde a mi interés en apoyar aquellos medios de comunicación independientes e insobornables que informan de aquello que otros ocultan o pasan por ello de puntillas y que ofrecen perspectivas diferentes a las que nos impone el discurso hegemónico de la nueva izquierda".

Vídeos

7NN TU CANAL DE NOTICIAS



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.