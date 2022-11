La Fuerza del Colágeno, The Collagen Forze Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de noviembre de 2022, 10:04 h (CET)

La apariencia y la actitud, para Merz Aesthetics, solo son un accesorio para atraer tranquilidad y bienestar en las personas.

Es por esto que la medicina estética también se preocupa por aspectos que van más allá de la apariencia, por lo cual se propuso celebrar las bondades de todos los cuerpos, maximizando sus cualidades por medio de tratamientos únicos e innovadores.

Aun así, cada tratamiento requiere un abordaje personalizado y, por esta razón, Merz Aesthetics ofrece servicios de salud y belleza innovadores, de la mano de profesionales expertos que trabajan en diferentes centros de estética del país.

¿Qué pasos seguir para adquirir servicios? Para adquirir cualquiera de los servicios de medicina estética que ofrece Merz Aesthetics, se deben seguir tres sencillos pasos. Primero, es necesario localizar la clínica de referencia que mejor se adapte a las necesidades del paciente. Merz Aesthetic cuenta con algunos de los mejores centros de medicina del país, los cuales pueden buscarse con una aplicación virtual directamente en la página web de esta compañía. El paciente puede elegir el centro de estética más cercano a su lugar de residencia y solicitar una cita directamente en el lugar donde desee realizarse su procedimiento.

Luego, el paciente tendrá la posibilidad de discutir con un asesor especializado y con un doctor certificado en medicina estética, sobre las necesidades y características del procedimiento que desea. Ambos profesionales le brindarán al paciente un asesoramiento personalizado en el que se podrán resolver todas las dudas con relación al tipo de tratamiento y sus particularidades de intervención. Finalmente, el paciente deberá mantenerse en contacto directo con el centro de medicina estética y su médico tratante, de tal manera que pueda recibir la asesoría y los cuidados necesarios, antes, durante y después de realizarse su procedimiento.

Innovadores procedimientos Por estas razones, Merz Aesthetics se ha propuesto consolidar una base de datos sólida con los mejores centros de medicina estética del país para que, de esta manera, sus clientes puedan recibir la atención que se merecen cuando se decidan por algún tratamiento estético en particular. Esta compañía ofrece procedimientos para mejorar el aspecto de ojos, labios, arrugas, pómulos entre otros. A partir de procedimientos de rinomodelación, lifting sin cirugía, infiltraciones, etc.

Merz Aesthetics reconoce que los procedimientos estéticos no son la solución total para los problemas de bienestar, pero sí generan un nivel de satisfacción que permite a las personas sentirse más cómodas con su apariencia y alcanzar una mayor seguridad sobre sí mismas.



