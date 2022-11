MEDION® lanza su nuevo portátil ERAZER® Major X10 para gamers y creadores Comunicae

miércoles, 16 de noviembre de 2022, 09:03 h (CET) El nuevo MEDION® ERAZER® Major X10 lleva el rendimiento al siguiente nivel, con procesador Intel® de 12ª gen y la nueva gráfica Intel ARC® incluyendo además de un diseño y refrigeración óptima, la tecnología de Audio 3D Nahimic, y hasta 7 títulos gratis* entre juegos y aplicaciones para creadores La marca alemana MEDION® incorpora a su lineal de portátiles gaming en el mercado español un nuevo equipo diseñado para impresionar a todos los niveles. Este equipo ya está disponible en Amazon, Carrefour, Computer Store, PCComponentes y PuntoD.

MEDION® ERAZER® Major X10 MD62502: una nueva experiencia de juego

Con este nuevo lanzamiento, MEDION busca no sólo alcanzar al público gamer, sino también a la gran comunidad de diseñadores y creadores de contenido.

El MEDION® ERAZER® Major X10 incluye un potente procesador Intel® CoreTM i7-12700H de 14 núcleos y 20 Threads. y una impecable pantalla de 16 pulgadas, 165Hz QHD+ con marco ultraestrecho y tecnología IPS, con una resolución de 2.560 x 1.600 pixels, en un nuevo formato 16:10 lo que devuelve una resolución asombrosamente nítida, aunque eso es sólo el principio.

Su innovadora tarjeta gráfica dedicada Intel® ARC™ A730M de 12GB GDDR6 VRAM, es una tarjeta gráfica móvil basada en la microarquitectura Xe HPG de 24 núcleos e incluye además XeSS (Xe Super Sampling), la tecnología de supermuestreo de Intel basada en IA, con la que podrás disfrutar de imágenes de ultra definición con alto rendimiento, impulsadas por aceleración de hardware. Los algoritmos de IA y el hardware de aprendizaje automático dedicado integrado en la gráfica Intel Arc permiten a la red neuronal optimizar la calidad de la imagen. Cuando esta tecnología se combina con una frecuencia de refresco más alta, se puede ver y reaccionar más rápido que el resto de contrincantes.

Entra en una nueva dimensión del sonido. Integrado en el corazón de este portátil, se encuentra Nahimic by Steelseries, una aplicación y controlador de audio premium que permitirá una experiencia de audio 3D inmersivo.

Su configuración de almacenaje aporta gran velocidad de proceso, formada por 1TB SSD PCIe Phison y memoria RAM Samsung de 16GB DDR5. Tiene 4 ranuras de ventilación que optimizan el flujo de aire en el interior, para conseguir mantener el equipo perfectamente refrigerado.

Destaca su diseño de aluminio, y su teclado RGB de 4 zonas para tener todo bajo control, incluso en la oscuridad. Es el combo perfecto para gamers.

Todo lo anterior, unido a las últimas tecnologías en conectividad como la Intel® Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth® 5.1 y su webcam HD y micrófono integrados, cierran el círculo.

Además, se podrá conseguir un completo pack de hasta 7 títulos valorado en más de 370€ totalmente gratis. Para ello, se tendrá que activar el código que aparece en el cupón en el interior del equipo, antes del 31 de Diciembre de 2022.

Cuatro Juegos:

Call of Duty®: Modern Warfare® II

Ghostbusters: Spirits Unleashed

Gotham Knights

Vampire: The Masquerade® - Bloodhunt™ Creación (3 títulos a elegir entre estos 5):

PowerDirector 365™

D5 Render™

MAGIX Video Pro X14

Topaz Gigapixel AI

XSplit Premium Suite *Cupón valido hasta el 31/12/2022. Consultar condiciones del cupón en el fichero adjunto.

Su precio original es de 1.799€, pero está rebajado por BlackFriday a 1.299€, promoción válida hasta Cybermonday, lunes 28 de noviembre. Incluye 3 años de garantía.

Más información aquí:

https://www.medion.com/es/shop/gaming-notebook-major-x10

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.