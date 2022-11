Masaje Tailandés® de la mano de The Garden Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de noviembre de 2022, 09:16 h (CET)

Una disciplina terapéutica que aborda aspectos esenciales para el cuerpo humano como el estiramiento a base de presiones profundas en puntos clave es el Masaje Tailandés®.

Según explica el equipo de profesionales que lo aplica en el centro de bienestar The Garden, las frotaciones que se realizan hacen presión sobre líneas energéticas específicas.

Dentro de estas rutinas, también se realizan estiramientos parecidos a las llamadas asanas de las rutinas del yoga. Estas hacen posible la liberación de las tensiones diarias y ayudan a restablecer la energía vital del organismo. Lo describen como una práctica envolvente y muy relajante para quienes las llevan a cabo.

Los beneficios del masaje tailandés con aceites El equipo de expertos masajistas de The Garden relaciona grandes mejoras en el bienestar con este tipo de masaje tailandés. En primer término, estas sesiones buscan la armonía interior de las personas. Para lograrlo, genera efectos específicos como la disminución del estrés y la mejora en la calidad del sueño, permitiendo un descanso real y profundo.

El descanso y la reducción de la ansiedad o estrés traen consigo una vitalidad renovada para la persona. El individuo experimenta una mejoría en su estado de ánimo y un aumento en su capacidad de concentración. Las sesiones de masaje tailandés sin aceites para quien lo prefiera, tienen igualmente gran repercusión sobre la mejora de su salud.

La gente que recibe sesiones de este tipo de masaje, siente los beneficios de la eliminación de toxinas de su organismo. Así mismo, se obtiene un fortalecimiento del sistema inmunológico, lo que implica una mejor respuesta ante posibles problemas causados por virus o bacterias del ambiente. Todo ello permite llevar una vida más saludable y con menos visitas al médico.

Otros aspectos que se deben conocer de estos masajes The Garden es un centro de bienestar ubicado en el barrio Salamanca de Madrid. Este centro cuenta con un equipo de profesionales de diferentes disciplinas que desarrolla las técnicas más innovadoras en los distintos tipos de yoga, barre flow e hipopresivos. También ofrecen sesiones de afrodanza, ballet o meditación.

En este lugar, cuyos responsables han concebido como un espacio de paz, se pueden conseguir varios tipos de masajes y terapias. Además de tailandés con aceites, hay otras opciones como puede ser el masaje Lomi-lomi, una técnica ancestral de los sanadores hawaianos que es muy efectiva para la relajación y la vitalidad.

Disciplinas como el masaje facial japonés, la terapia craneosacral biodinámica y la maderoterapia forman parte de su oferta de servicios. En esta última, se utilizan distintos utensilios de madera especialmente diseñados para trabajar el cuerpo. Agregaron que, en el caso del masaje tailandés, el protagonista es un tipo de aceite totalmente natural que posee un aroma relajante y es el complemento perfecto para los amasamientos y las fricciones del masaje.



