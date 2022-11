Ganar autoridad y reconocimiento con la formación en seguros de Rafael Bonilla

El mundo de los seguros ha sufrido grandes transformaciones en las últimas décadas, las cuales han ido elevando sus estándares. En 2021, este proceso derivó en una nueva legislación, que establece claramente la obligatoriedad de la formación en sus respectivas competencias para los operadores de la venta de seguros.

Ante este contexto, la formación en seguros se ha convertido en una necesidad para estas personas en el momento de ganar autoridad y reconocimiento en este sector. Bajo ese objetivo, una de las mejores alternativas radica en los programas formativos de Rafael Bonilla, diseñados específicamente para corredores y agentes de seguros.

Los programas que forman líderes en la gestión de seguros Rafael Bonilla es un mediador de seguros con amplia experiencia en el sector, quien brinda formación profesional de alto nivel para todos los actores involucrados en la distribución de seguros, es decir, corredores, agentes exclusivos y agentes vinculados. Estos programas destacan por su contenido particular, cuyo principal aprendizaje radica en el método MAIO o Mediador All In One, el cual acarrea grandes beneficios para estos operadores, como el incremento en las comisiones y el promedio de cierre de ventas, una mayor fidelización de los clientes, e incluso una mejor gestión de la carga de trabajo.

El objetivo de estos programas es aumentar la profesionalidad de los mediadores de seguros, así como mejorar su reconocimiento por parte de los consumidores de este sector. Esto les permite ganar presencia y autoridad en el nicho de mercado que representan estos productos, a la vez que les ofrece herramientas para mejorar los resultados de sus gestiones, a través de un método de trabajo que llevó a su creador a convertirse en un referente nacional en este sector y que ahora está al alcance de prácticamente cualquier agente o corredor de seguros.

Formación de alto nivel respaldada por una notable trayectoria profesional Rafael Bonilla trabaja como corredor de seguros desde la década de 1990, aunque el verdadero inicio de su correduría, desde su perspectiva, se ubica en 2013, cuando recopiló todos sus conocimientos y experiencia en el área, para crear con ellos el método MAIO. Esta modalidad de trabajo le permitió optimizar al máximo su trabajo, y obtener cinco veces más rentabilidad con sus operaciones, la mayor parte de ellas realizadas con los clientes de su propia cartera, la cual está meticulosamente filtrada y organizada.

Esta trayectoria llega a un nuevo hito en 2017, año en el que participa en un particular seminario web, el cual lo inspiró para compartir todos estos secretos, habilidades y estrategias de su método particular con sus colegas mediadores de seguros. Este objetivo se materializa cada vez más en la actualidad por medio de sus diversos programas formativos, los cuales ayudan a corredores y agentes de seguros a mejorar sus ganancias con menos operaciones, pero mucho más efectivas y rentables.