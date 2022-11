¿Cómo organizar un evento?, todo lo necesario con Octo Event Productions Emprendedores de Hoy

martes, 15 de noviembre de 2022, 17:20 h (CET)

La organización de eventos puede parecer un detalle técnico en comparación con la producción de su contenido, pero en realidad es una parte fundamental a la hora de llevarlo adelante.

Al planear cómo organizar una actividad, ya sea desde algo simple como una reunión o algo más complejo como una presentación o una feria, es probable que si no se cuenta con experiencia se pasen por alto mucho detalles.

La razón es porque requiere de una enorme tarea que demanda mucho tiempo y energía. A su vez, una buena organización, se verá plasmada en el desarrollo de la actividad, ya sea en por su visualización, por su dinámica, la calidad del soporte técnico, entre otras cuestiones. Por eso, especialistas en la realización de eventos recomiendan contratar a una empresa que se encargue y asista en la preparación de los eventos. Sin embargo, no cualquiera cuenta con una amplia trayectoria y ofrece los servicios completos, tal como hace Octo Event Productions.

Pasos para organizar un evento Si bien no hay dos eventos iguales, hay pasos que siempre se deben seguir para ordenar la organización. Antes de empezar cualquier tarea, se deben tener bien definidos las metas y objetivos. Después, se debe establecer un presupuesto, que ayudará a evitar sorpresas no deseadas, y elegir fecha y lugar. Una vez tenida esta base, se procede a diseñar la marca. Este paso es muy importante porque definirá el tono del evento. En este camino, se debe pensar el nombre del evento, el tema, un logotipo, los colores y tipografías que se van a utilizar y la decoración. A la par, también es recomendable diseñar la agenda o el programa del evento. Por último, hay que identificar y seleccionar las herramientas tecnológicas, ya sea desde equipo de grabación o fotografías hasta aplicaciones que ayuden a la participación de los concurrentes o al registro de entradas.

Servicios que ofrece Octo Event Productions Es evidente que la organización de eventos es una tarea enorme. Sin embargo, existe la posibilidad de contratar a Octo Event Productions para que se encargue, ya sea de la totalidad de la organización como de un servicio integrado específico. La empresa ofrece diseño de eventos y producción técnica como servicio de consultoría; alquiler de audio, vídeo e iluminación; montaje de escenografía, rigging y estructuras de truss; construcción de stand e inmobiliario; diseño de branding y decoración; diseño gráfico y producción de contenido relacionado con el desarrollo del evento; y ayuda en la logística y en el inventario.

Con su larga trayectoria y con su enfoque internacional, Octo Event Productions ayuda a las personas a comunicar los valores que ellos pretenden en eventos corporativos avanzados y diferenciales. El amplio abanico de servicios permite a sus clientes elegir lo que quieren resaltar de sus actividades, y proporcionar la mejor experiencia en adaptación a las necesidades de cada uno de ellos.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.