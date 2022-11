Ley de la Segunda Oportunidad, por CE Consulting Las Palmas Emprendedores de Hoy

martes, 15 de noviembre de 2022, 16:03 h (CET)

Entre los encargados de las consultorías especializadas para resolver eficientemente los problemas más específicos en todo tipo de empresas para continuar con su expansión y logro de metas, se encuentra la compañía CE Consulting Las Palmas de Gran Canaria.

Se trata de una asesoría experta en gestionar y asesorar sobre todo aquello relacionado con aspectos jurídicos, tales como la Ley de la Segunda Oportunidad.

Expertos en asesoramiento jurídico: Ley de la Segunda Oportunidad El equipo de profesionales altamente calificados de CE Consulting Las Palmas de Gran Canaria especializados en diversas áreas como la abogacía, ofrece el servicio y la atención para resolver cualquier inconveniente legal de las empresas. Especialmente, hace énfasis en la parte mercantil y asesora sobre aspectos legales como la Ley de la Segunda Oportunidad.

La Ley de la Segunda Oportunidad es una negociación que tiene como finalidad disminuir o eliminar totalmente las deudas de autónomos o particulares que no pueden hacer frente a las deudas contraídas. Esta ley permite a los deudores reestructurar su patrimonio para librarse de las deudas siempre y cuando actúen de buena fe. Es decir, es un instrumento que ofrece una segunda oportunidad a aquellas personas que tienen deudas y no puede hacerles frente, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos.

Con 150 oficinas a nivel internacional y 17.000 clientes afiliados, la CE Consulting Las Palmas, ofrece también otros tipos de asesoramiento relacionados con asuntos fiscales, financieros, jurídicos, laborales, de recursos humanos, outsourcing y marketing online. Su constante método de educación interna es la clave para tener un personal cada vez más capacitado en resolver cualquier tipo de inconveniente de personas naturales o compañías más grandes.

La utilidad de un servicio de consultoría Cuando una empresa comienza a crecer, demanda tiempo que pocas personas no pueden cubrir, por lo que delegar las tareas y tener especialistas para desarrollar procesos de calidad para cada departamento es la clave para surgir. La atención personalizada que ofrece CE Consulting Las Palmas de Gran Canaria, garantiza la eficiencia del servicio y de satisfacer las necesidades de cada uno de sus usuarios.

La reputación de una compañía en las sociedades lo es todo para ganarse su confianza y destacar con respecto a la competencia. También, tener procesos para controlar el buen estatus ante la ley, la solvencia administrativa y un buen marketing digital son cruciales para generar una sinergia en la que los resultados lleguen automáticamente. Las asesorías de CE Consulting Las Palmas de Gran Canaria comprenden todos los apartados mencionados, ofreciendo seguridad, excelente calidad y eficacia.



