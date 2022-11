Petardos para celebrar la Navidad disponibles en Petardos AM con grandes descuentos Emprendedores de Hoy

martes, 15 de noviembre de 2022, 15:08 h (CET)

Como un símbolo de alegría y celebración en una ocasión especial, desde tiempos antiguos, las personas usan los fuegos artificiales y petardos.

Tanto adultos como niños se emocionan y quedan encantados mirando el cielo lleno de luces.

Ahora que se acercan las fiestas navideñas, va siendo hora de hacerse con una reserva explosiva para esta estas fechas.

En Petardos AM, una empresa española de pirotecnia, cuentan con excelentes opciones para hacer de las fiestas y celebraciones, experiencias coloridas y divertidas. Además, solo durante esta semana tienen descuento del 50 % en barrenos, cohetes, petardos, bengalas, bombetas y el resto de sus productos.

Todos los artículos de Petardos AM a mitad de precio Se aproxima la Navidad y ya se empiezan a notar las calles de las ciudades decoradas con luces. Las familias adornan sus hogares y los niños disfrutan del colorido de estas fechas que, para muchos, es la época preferida del año. Y, como es tradición, no pueden faltar el sonido de los petardos y los colores de los fuegos artificiales en el cielo.

En Petardos AM es posible adquirir diferentes tipos de pirotecnia. Entre sus artículos más solicitados, se encuentran los cohetes, los truenos, las tracas, los petardos, las bombetas y las baterías. Productos que regalan una experiencia inolvidable y llena de color junto a amigos y familiares.

Lo mejor de todo es que han empezado con sus ofertas de black days. Durante toda esta semana, los productos adquiridos desde su página web estarán a mitad de precio, desde la primera unidad.

¿Cómo comprar petardos en línea? Para comprar en Petardos AM es necesario acceder a su tienda online y realizar un proceso sencillo de registro que permite identificar al comprador. Una vez añadidos los productos de la compra y realizado el pago, será procesado el pedido.

Los pedidos podrán ser recogidos en sus tiendas físicas ubicadas en Málaga y Córdoba al día siguiente de haber hecho efectivo el pago, en caso de usar tarjeta. Si el cliente cancela el pago por transferencia bancaria, podrá recoger su pedido dos días posteriores a la realización del pago. Cabe destacar que, por razones de seguridad, es imprescindible que el comprador sea mayor de edad y presente su DNI para verificar su identidad.

Petardos AM tiene descuentos increíbles en todos sus productos. Así, como es tradición en España, los niños y adultos pueden observar los fuegos artificiales para celebrar la Navidad o despedir el año que se va y recibir uno nuevo, llenos de emoción.



